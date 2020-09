El INS iniciará estudio de seroprevalencia para comprender el comportamiento del covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Instituto Nacional de Salud informó que comenzará un estudio de seroprevalencia que permitirá comprender el comportamiento del covid-19 en el país, así como su alcance y la inmunidad desarrollada frente al virus en Colombia



El estudio comenzará el 15 de septiembre en la ciudad de Leticia. También participarán Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cali, Bucaramanga y Villavicencio, de la mano de otras 9 instituciones públicas y privadas adicionales al INS.



Martha Ospina, directora del INS, explicó que “las ciudades que ya han terminado el descenso de la curva epidémica se encuentran en el momento ideal para iniciar el estudio de seroprevalencia”.



“El país busca, entre otros objetivos, medir de forma retrospectiva cuál fue la tasa de afectación promedio que alcanzó el virus en el país y con ella, calcular el número de personas que llegaron a estar infectadas”, afirmó el INS.



El estudio se realizará por medio de la toma de muestras de sangre y de hisopado nasofaríngeo a la población. Se tomará una muestra representativa para identificar la cantidad de personas que desarrollaron anticuerpos y una respuesta inmunitaria tras la infección del covid-19.

Marcela Mercado, directora de Investigación en Salud Pública del INS, explicó que “con esto se puede medir, con precisión, si alguien estuvo expuesto o no al virus, aunque no hubiese tenido un diagnóstico anterior”, y determinar quiénes fueron asintomáticos o sintomáticos en grado leve, moderado o severo.



La propuesta del estudio de seroprevalencia fue presentada a la convocatoria Mincienciatón y resultó uno de los proyectos ganadores, lo que permitirá financiar al menos el 40% de los recursos del estudio.



Los estudios de seroprevalencia suelen realizarse al final de las epidemias para determinar la cantidad de personas susceptibles que quedan aún y así tomar decisiones de estrategias futuras frente a la enfermedad.