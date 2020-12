"El 2021 será el año de la reactivación": mensaje de fin de año del presidente Duque

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente de la República, Iván Duque, afirmó, en su mensaje de fin de año, que el 2021 será el año de la reactivación, tras un 2020 marcado por la crisis económica a causa de la pandemia del covid-19.



El mandatario señaló que se han invertido 170 billones de pesos para 550 proyectos para que en Colombia se puedan generar más de un millón de empleos.



"El 2021 será el año de la reactivación segura en nuestro país, el inicio de una de una transformación con más conciencia de justicia social, con más conciencia ambiental, con más sentido de emprendimiento. Y algo muy importante, con un gran sentido de unidad", aseguró.

El jefe de Estado recalcó que el país no necesita divisiones, promocionadas por diversos sectores que promueven el odio y la lucha de clases.



"Reactivemos nuestro país. No nos detengamos. No es hora de divisiones. No es tiempo para ventilar odios ni, mucho menos, para dejarnos llevar por aquellos que quieren predicar siempre la lucha de clases y la confrontación", dijo.



Además, Duque hizo un llamado a la ciudadanía, para que se trabaje en unidad, ya que hay que construir país con oportunidades para todos.



"En estos últimos instantes del año queremos recordar a los que a causa de esta pandemia ya no se encuentran con nosotros. Y decirles a todas las familias que han perdido un ser querido que estamos con ustedes y que quienes nos dejaron estarán siempre en nuestro pensamiento y en nuestros corazones", manifestó.



Cabe recordar que Minsalud confirmó, este miércoles, 11.639 casos nuevos, que elevan la cifra general a 1'626.461 de el inicio de la pandemia. De esta cifra, 82.052 casos se encuentran activos, mientras que 1'497.180 han logrado superar la enfermedad.



En cuanto a las muertes, la máxima autoridad de salud afirmó que Colombia registra 42.909 personas que perdieron la batalla contra el covid-19.