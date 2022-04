Duque hablará hoy sobre el Acuerdo de Paz ante Consejo de Seguridad de la ONU

Por primera vez, el presidente Iván Duque intervendrá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde donde compartirá dos mensajes claves: que en Colombia ya no existe división entre quienes quieren la paz y quienes supuestamente no la querían y que el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz es irreversible.



El Consejo, un órgano conformado por quince países, que tiene como misión mantener la seguridad y la paz en el mundo, cuenta con una Misión de Verificación de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia firmado entre el Gobierno y las extintas Farc y cuyo mandato fue extendido por Iván Duque hasta el 31 de octubre de 2022.



El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, reveló algunos de los mensajes que presentará el presidente Duque ante el Consejo: en primer lugar, que después de tres años y medio del Gobierno Duque, el país ya no está dividido entre quienes quieren la paz y quienes no la quieren supuestamente. “Todos la quieren, nadie está dudando sobre la implementación”, recalcó Archila.

Duque se reunirá hoy con el presidente del Consejo de Seguridad, Lord Ahmad,

y con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

También, precisó Archila, Duque expondrá que su gobierno ha tenido la decisión política, hecho la planeación correspondiente y obtenido los resultados que hacen el proceso irreversible.



“Están funcionando la JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la Comisión de la Verdad y todas las instancias previstas. Están las víctimas en el Congreso, están también los excombatientes. Tenemos renovada la ley de víctimas, los presupuestos más grandes para el apoyo, el proceso de reincorporación más garantista del mundo, que está siendo exitoso”, afirmó Archila.



De la misma manera, destacó la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, con 12 billones de presupuesto y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que han permitido que seis mil familias hayan dejado la coca.

Duque lanzó la ‘Taxonomía verde’

“Es un día histórico para Colombia: en la @NYSE hicimos sonar la campana que marca la puesta en marcha de la #TaxonomíaVerde en el país, que permitirá enfrentar los desafíos ambientales y sociales que afronta el planeta, movilizando recursos destinados al desarrollo sostenible”, escribió ayer el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter, luego de su visita a la Bolsa de Valores de Nueva York.

La propuesta es una hoja de ruta que permitirá clasificar actividades económicas para así permitirles a los consumidores y a los líderes del mercado identificar cuáles de estas son sostenibles y cuáles no y alcanzar metas ambientales.