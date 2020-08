Avianca: Iván Duque defendió préstamo a la aerolínea

Alejandro Cabra Hernandez

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, defendió el crédito de 370 millones de dólares que el Gobierno colombiano le hizo a la aerolínea Avianca, propiedad de la multinacional panameña Avianca Holdings, y que ha sido criticada fuertemente en el país.



“La razón por la cual Colombia decide participar primero en un crédito, que no es un subsidio, es un crédito, y es un crédito que no es barato, se hace en un esquema de concurso de acreedores y reestructuración que está garantizado por herramientas de ley. Es un crédito, además, de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos cerca de 500 mil puestos de trabajo en el país y mucho más cuando esta aerolínea representa cerca del 50% de la conectividad”, aseguró el mandatario en entrevista con Ondas de Ibagué.



Gobierno aprobó crédito por US$370 millones para reestructuración de Avianca



Duque agregó que otras aerolíneas también se pueden ver beneficiadas con este tipo de créditos debido a que lo que busca el Gobierno es respaldar la continuidad del sistema aéreo nacional, considerado como fundamental para la seguridad aérea, la conectividad, el turismo y también otros propósitos.



Además, el presidente señaló que el sector aéreo no es el único que se ha visto beneficiado con este tipo de ayudas. Dijo que el Gobierno ha tratado de ayudar a los sectores más golpeados por la pandemia del covid-19.



“Lo importante es mirar la coherencia, la contundencia de todas las intervenciones que ha tenido Colombia para el sector privado y no dejarnos llevar simple y llanamente por esas expresiones de momento que muchas veces están orientadas más a generar polémica que a resolver problemas”, indicó el presidente.



El Ministerio de Hacienda hace algunos días informó que el Gobierno apoyará a Avianca a través de un crédito por 370 millones de dólares, en una transacción de 18 meses, en el marco de la reestructuración que está realizando la compañía amparada en la declaratoria de bancarrota que hizo en los Estados Unidos.



El Gobierno argumentó la inyección de recursos tras considerar los potenciales efectos adversos de una cesación permanente de los servicios prestados por Avianca en el país.



Por otro lado, el Senado de la República citó a control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que responda los interrogantes que surgieron tras el millonario crédito que el Gobierno otorgó a Avianca.