Duque debe eliminar publicación sobre la Virgen de Chiquinquirá por tutela interpuesta en Cali

Natalia Moreno Quintero

El Tribunal Superior de Cali falló a favor de un abogado de la ciudad que interpuso una acción de tutela contra el presidente Iván Duque por una publicación en su cuenta de Twitter en la que celebra a la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia.



Según el abogado Víctor David Aucenon, el tutelante, el mensaje es discriminatorio y desconoce que Colombia es un país laico.



"Lo recibo satisfactoriamente, pensaba que iba a salir a favor porque todo estaba de mi lado, me pareció una trampa, ilegal y anticonstitucional. El mismo que da la libertad de todos tener una religión es el mismo que coarta esa libertad al Estado y a su máximo representante”, dijo Aucenon a Blu Radio.



En su trino, el Presidente escribió que "respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como Patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país".

Pese a que desde la Presidencia se aseguró que “no existe una regulación específica sobre lo que el Estado, a través de sus entidades públicas puede o no hacer en materia religiosa, para evitar atentar contra la neutralidad y la laicidad con los que debe actuar, pues los pronunciamientos sobre el tema han sido jurisprudenciales; además que dicho tuit no tiene carácter de exigible, ni constituye un acto oficial”, el Tribunal determinó un plazo de 48 horas para que la publicación sea eliminada y que el mandatario debe abstenerse de escribir este tipo de mensajes.



El Abogado indicó que considera contestar la tutela, pues no se concedió su petición de que Duque corrija su error a través de un comunicado "explicándole a la gente porque la mayoría de las personas no lo sabe y es que Colombia es un estado laico, no católico”.