Duque aseguró que se debe estar alerta ante el avance del brote de la viruela del mono

El presidente de la República, Iván Duque, se refirió al aumento de casos que ha tenido el brote de la viruela del mono en algunos países.



El mandatario colombiano aseguró que el país y el Gobierno deben estar alerta al avance y desarrollo del brote, para así ser más preventivos.



“Tenemos que garantizar, por la experiencia que ya hemos tenido, que este tipo de enfermedades primero requieran la atención de todo el país, hay que hacer una pedagogía clara, que hagamos toda la pedagogía, que entendamos cuáles son esos factores de pueden ser altamente transmisores de esta enfermedad”, afirmó.



Y reiteró: “Elevar el nivel de atención nos ayuda a ser mucho más efectivos en la contención y en hacerlo desde la prevención”.



El presidente Duque aseguró que así como la Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó el brote a la categoría de alarma de salud internacional, Colombia debe comenzar a evaluar la gravedad del brote.



“Que se haga una gran pedagogía sobre cuáles son los factores detonantes del alto nivel de contagio que tienen algunos países y de cómo nosotros podemos controlar la incidencia y la prevalencia para que esto no se convierta en una amenaza a la vida de los colombianos”, destacó Duque.



El mandatario también se refirió a la pandemia del Covid-19 y aseguró que aunque se ha sido flexible en la medidas sanitarias, los colombianos deben cuidarse y no salir de sus casas si tienen síntomas gripales.



“Llevamos dos años conviviendo con esta enfermedad, dos años y medios, ya las lecciones están dadas. Mantener las precauciones cuando consideremos tener sintomatología. No nos podemos relajar, hay unos factores que se pueden prevenir”, afirmó Duque.



Entre otros temas, el presidente Duque rechazó los diferentes ataques violentos cometidos por el Clan del Golfo en todo país, y aseguró que esos actos se han aumentado por el interés que se ha demostrado de dialogar con el Gobierno entrante del presidente electo, Gustavo Petro.



“Muchos de estos grupos están tratando de valorizar su capacidad de amenaza y de daño para tratar de buscar una posición negociadora frente al Gobierno entrante, a esos ataques cobardes los vamos a seguir repeliendo, atacando sus estructuras. A veces a uno le da tristeza ver cómo cuando hay algún tipo de asesinato, hay unos comportamientos políticos muy distintos que cuando se trata de la Fuerza Pública, debemos tener la misma fuerza, voz de rechazo ante un asesinato”, afirmó Duque.