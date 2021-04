Detalles del proyecto de ley de seguridad farmacéutica para Colombia

Andrés Camilo Osorio

Construir la seguridad farmacéutica para Colombia no da espera. Por eso, el senador liberal Iván Darío Agudelo Zapata viene socializando con sectores académicos, científicos y empresariales, el proyecto de ley que lidera para tal fin, el cual ya fue radicado en el Congreso de la República el pasado 16 de diciembre.

El abogado de 53 años espera que antes de un mes se esté surtiendo el primer debate del proyecto de Ley Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, I+D+I, en la Comisión Sexta del Senado, el cual fue radicado con el número 372 del 2020 y cuenta con el respaldo de más de 70 congresistas.

Este viernes 30 de abril se llevará a cabo una audiencia sobre esta iniciativa legislativa en la Universidad Icesi entre las 9:00 a.m. y las 12:00 del día. Se hará de manera virtual y contará con la participación del senador Iván Darío Agudelo; el rector de la Universidad Icesi, Francisco Piedrahita; el vicepresidente de Tecnoquímicas, Emilio Sardi, y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, entre otros líderes empresariales de la región.



Para conocer acerca de este proyecto de Ley con el que se espera proteger al país en el largo plazo de cualquier desabastecimiento de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales, de la dependencia externa en materia científica, tecnológica, industrial o logística para la investigación, el desarrollo, la innovación, la producción, la distribución y dispensación de dichos bienes, El País habló con el senador Agudelo Zapata.

¿Es cierto que concibió este proyecto en pandemia? ¿Qué le desveló esta situación en relación con la seguridad farmacéutica en nuestro país?



El año pasado, en plena pandemia, en mayo, convoco a la audiencia pública ‘Colombia hacia una seguridad farmacéutica’, a la que invitamos investigadores, académicos, científicos, dirigentes gremiales, empresarios, ministros, científicos de doce países, donde cada uno planteó todas las preocupaciones, sobre todo porque Colombia hace 30 años enfrentó desafíos y amenazas del momento como la malaria, la difteria, el tétano, la fiebre amarilla, erradicamos la viruela, pero el país desatendió esa ruta que había tomado en su momento, esas capacidades, para que otros países pudieran proveer lo que nosotros mismos fabricábamos. Entonces, a partir de la pandemia, se profundiza más esta preocupación desde mi quehacer como congresista de la República y como creador del Ministerio de Ciencias y Tecnología e Innovación de Colombia.

¿Cómo marcha el proyecto de ley que usted lidera?



Estamos escuchando a los diferentes actores, observando lo que pasa en el mundo con toda esta dinámica de los medicamentos, donde vemos a Colombia sumamente dependiente de otros países, por eso cada vez vemos mucho más la importancia de construir la seguridad farmacéutica para Colombia, para enfrentar, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, las nuevas pandemias que estarán prontamente al acecho.

Prevenir el desabastecimiento de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales, al igual que prevenir la dependencia de Colombia de otros países en este aspecto son claves en el objetivo general de su proyecto de ley…



Sí, el proyecto establece una política nacional de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, lo que llamamos I+D+I, para la seguridad farmacéutica, que pone la generación de conocimiento científico en Colombia como un asunto del cual depende la seguridad nacional a largo plazo. Y esto es muy importante porque sí es un tema de seguridad nacional, porque el país está en mora de establecer una verdadera política farmacéutica más amplia. Este proyecto aborda el asunto científico que es el elemento central, estableciendo como principal instrumento para esa política un instituto científico, dotado de múltiples herramientas para la investigación y la fabricación de productos farmacéuticos y otras tecnologías sanitarias esenciales. La ciencia es la mejor herramienta que tiene el ser humano para superar las enfermedades y los trastornos sociales y económicos que pueden causar. Eso ya está más que probado en la historia, por eso temas como el abastecimiento, que nos permite con seguridad farmacéutica tener autonomía e independencia, capacidad de respuesta y no esperar a que nos impongan las leyes del mercado.

¿Cuál es el panorama hoy de la seguridad farmacéutica en Colombia, cuáles son sus limitaciones?



Primero, que no tenemos esa capacidad de fabricar con la que antes fabricábamos y nos lo está demostrando la dependencia que tenemos de las vacunas de otros países. Ellos nos gradúan los tiempos, cuándo llegan, quién nos las está entregando, cuando nosotros podemos, como lo viene haciendo Brasil o Argentina, hacer acuerdos y producir en convenio con los grandes laboratorios a nivel internacional.

Analicemos los tres ejes del proyecto. Primero: conseguir la independencia científica y tecnológica…



La ciencia jugó un papel importante en aquellos países que no tenían capacidad científica, entró como tema de irrupción cultural y mental que incorporaron en su quehacer empresarial. Hoy no dependen de otros.

Segundo: La suficiencia de la producción y oferta farmacéutica…



La suficiencia es la capacidad de ser autónomos, de ser suficientes, de poder nosotros mismos producir como tal, seguramente se va a demorar muchos años, pero Colombia tiene suficientes capacidades, poder hacer que tantos científicos que se han ido a generar conocimiento y a desarrollar fuera de Colombia puedan hacerlo desde nuestro país.

Tercero: Disponibilidad farmacéutica y asequibilidad…



Cuando nosotros somos autónomos, independientes, suficientes, tenemos la disposición, podemos acceder y responder más fácilmente a tantas dificultades que enfrenta hoy el país y el mundo.

¿Qué establece el proyecto de ley para tener el talento humano cualificado y la infraestructura necesaria para desarrollar la seguridad farmacéutica?



En la medida en que nosotros estamos planteando potenciar todos los temas de ciencia, tecnología e innovación como una gran política nacional, pues va a haber mucho más reconocimiento a todos nuestros científicos y ahí van a jugar un papel muy importante. En la medida en que esto se haga viral, en que la gente que hoy siente que la ciencia está respondiendo, estoy seguro de que va a haber muchos más recursos y muchas más posibilidades. Seguramente va a ser una irrupción cultural y mental donde nos demoraremos unos años, pero es un buen comienzo enfrentar estos debates en el Congreso y con la compañía de los actores fundamentales.

¿Cuántos años cree que pasarán para que sea una realidad lo que se pretende con esta ley?



Si el Gobierno quiere, este proyecto de ley puede ser ley de la República, pero estoy convencido de algo y es que nunca nos juzgarán por lo que hicimos, pero nos condenarán por lo que dejamos de hacer. Por eso planteo consensos en lo esencial: bienes públicos esenciales. Nosotros no podemos permitir que alguien más nos produzca lo que nosotros necesitamos.

¿Cómo fortalecerá el país la capacidad para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en ciencias farmacéuticas y afines, así como la capacidad de producción y distribución de bienes públicos?



Lo primero es socializar este proyecto y que haya una ley. Y mira que ya está generando un aspecto muy importante: que los medios de comunicación como ustedes se estén preocupando. El hecho de ir a las universidades donde la gente está entendiendo la importancia de generar esta dinámica. Con una ley y con una buena voluntad política prontamente podremos avanzar mucho más rápido, el mundo nos ha mostrado la ruta y el camino.

¿Tendrá como aliadas en su propósito a las universidades? Porque de ellas depende, en buena parte, que lleguen a feliz término muchas de las propuestas de su proyecto...



Por eso este viernes la audiencia del proyecto será en la Universidad Icesi, que es emblemática e importante para la ciencia en Colombia. Y dos audiencias anteriores fueron en otras universidades (UniSinú y EAN). Por eso esto viene desde la Academia de Ciencias, tengo el honor de ser el único político que hago parte de ella. Por eso también acá han jugado un papel importante miembros de la primera y la segunda Misión de Sabios. La ciencia es la que está dando las respuestas. Por eso estoy yendo a los diferentes sectores académicos y científicos para que planteen la posibilidad de mejorar el proyecto de ley, para eso son todas estas audiencias y obviamente, los diferentes laboratorios y las entidades que los representan como Afidro y Asinfar, también han sido escuchados.

Su proyecto busca dotar de las herramientas necesarias a nuestros científicos para que puedan generar conocimiento que permitan desarrollar tecnologías a largo plazo. ¿Cuáles son algunas de estas?



Aquí estamos hablando de recursos. Hacer ciencia vale plata, tiene sus costos, pero también es, de manera transversal e integral, reconocer esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Bogotá, en Antioquia, en Barranquilla, en Cartagena y ver cómo podemos integrar esas fortalezas que se tienen. Por eso hemos tenido diálogos con diferentes Secretarías para generar pilotos con el fin de empezar a producir. Eso lleva años, pero es reconocer lo que hoy se tiene también.

¿Qué responde a críticos del proyecto que sostienen que con esta ley se crearía un instituto (el Instituto Colombiano de Investigación y Fabricación Farmacéutica, ICIFF) que acabaría con el Invima?



No. Lo que queremos es fortalecer el Invima, el artículo 6980 frente a las funciones del Invima como ente regulatorio, toda vez que el proyecto contempla que, de manera excepcional, el nuevo instituto pueda emitir registros sanitarios ante las falencias del Invima. Eso se va a ajustar en consenso con el Invima, esta entidad es una invitada permanente, planteando una modernización de los procedimientos actuales para que sea más expedito el proceso de emisión de los registros sanitarios, especialmente frente aquellos que sean considerados esenciales. El Invima está invitado permanentemente y por eso el planteamiento de poder tener un nuevo instituto para responder realmente a esta angustia y necesidad que tiene Colombia.

Otra crítica es que el nuevo instituto estará supliendo funciones propias del Instituto Nacional de Salud, INS…



El INS está dedicado al tema epidemiológico, es decir, tiene una función observacional de cuál es la dinámica de las enfermedades en Colombia: dónde están, cuántas son, en qué regiones, en qué momento surgen los brotes de enfermedad, pero no tiene la capacidad de adelantar procesos de investigación y producción en farmacia, pues no es su actual perfil misional ni tiene la infraestructura para poder hacerlo. El instituto que propone el proyecto de ley (ICIFF), en cambio, estará dedicado a investigación en farmacia y medicamentos, sería el encargado no solo de cubrir las necesidades básicas en medicamentos y vacunas, sino también de investigar acerca de compuestos activos que tengan origen en la biodiversidad colombiana y contribuir en los esfuerzos mundiales en el desarrollo de todo tipo de medicamentos.