Dejan en libertad a concejala de Cartagena que fue detenida con cocaína en un vehículo

El Juzgado 11 de Cartagena ordenó la libertad de Gloria Estrada, la concejala del Distrito quien había sido detenida el pasado 14 de enero cuando se movilizaba en un vehículo en el que encontraron droga, armas y dinero.



La captura de la Cabildante se realizó en el barrio Menga, cuando las autoridades hallaron un kilo de cocaína, tres armas y más de $7 millones en efectivo en una camioneta en la que Estrada se transportaba junto a su esposo, Martín Barreto, y el empresario Avelino Villamizar. El carro tenía en su exterior publicidad política del senador liberal, Lidio García.



Aunque el pasado 20 de enero un juez penal ordenó la detención domiciliaria para los tres implicados, en la noche de este miércoles el juez Guido Guevara revocó la medida impuesta contra la Concejala y ordenó su libertad inmediata.



De acuerdo con lo indicado por el juez Guevara, la decisión se tomó luego de analizar el material probatorio presentado por la defensa de la Cabildante, el cual generó cuestionamientos sobre el accionar de la Policía durante el operativo de detención.



Según detalló el Juez, tras el análisis de las pruebas se tendría la hipótesis de que, al parecer, la droga encontrada en el vehículo habría sido colocada por un tercero, es decir que, se estaría considerando que podría haber sido un montaje.



"Tras analizar los testimonios, sin importar que sean de allegados a Estrada, resulta sospechoso, y va en contra de la razón y los presupuestos legales el modus operandi de los policías enfocándose solamente en la camioneta de Martín Barreto. ¿Por qué no se capturó a Braulio Vanegas si estaba sentado en la parte de atrás del piloto? ¿Por qué no les hizo anotaciones a los acompañantes del otro carro?", dijo el juez Guevara.



La decisión del Juez fue apoyada por Diana María Giraldo, delegada de la Procuraduría General de la Nación, así como del fiscal Ángel Mattos. "Ahora con las pruebas presentadas por la defensa que sembraron dudas en aspectos que todavía no encuentran una explicación clara, la suscrita representante del Ministerio Público no se opondrá a la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento efectuado por la defensa a favor de Gloria Estrada, Martín Barreto y Avelino Villamizar", precisó la Delegada de la Procuraduría.