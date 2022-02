Defensa de Uribe presentó recurso ante Corte Constitucional para tumbar su imputación

La defensa del expresidente de Álvaro Uribe, en cabeza del abogado Jaime Granados, presentó un recurso de nulidad ante la Corte Constitucional, con el que busca tumbar la sentencia que mantuvo la calidad de imputado del expresidente, en medio del proceso que se sigue en su contra por presunta manipulación de testigos.



Granados asegura que, en la decisión de equiparar la indagación con la imputación (el pasado mes de noviembre), se presentaron irregularidades y que algunos magistrados de la Sala recibieron llamadas y presiones para votar la tutela que ellos habían presentado. Dice que, en el proceso de la discusión de la tutela, se presentó “una grave vulneración a las garantías de imparcialidad e independencia judicial”.

Todo lo anterior, cabe mencionar, se dio luego de que la Corte negara una tutela presentada por el abogado, en donde pedía la nulidad de la investigación contra Uribe al considerar que nunca fue imputado. Uribe es investigado por presuntamente haber presionado a sus abogados con el fin que le ofrecieran beneficios a paramilitares a cambio de declarar contra el senador Iván Cepeda.

Los argumentos de Granados

En el documento que será presentado a la Corte, Granados asegura que el proceso en el que se negó la tutela, estuvo caracterizado por “sucesos irregulares” que según él hacen cuestionar la imparcialidad e independencia con la que actuó la Sala Plena de la Corte.



“Incluso desde antes de que iniciaran formalmente las Salas de discusión de este asunto, se empezó a ventilar en medios de comunicación y redes sociales, información de carácter reservada sobre el sentido de la ponencia, el texto mismo de la ponencia y el posible sentido del voto de cada uno de los integrantes de la Sala”, se lee en recurso.



Así mismo, Granados califica de grave el hecho de que la deliberación de la decisión fuera dada a conocer a la opinión pública antes de que la decisión fuera formalmente aprobada, mencionando que los pormenores de lo que ocurría en Sala ese día se trasmitieron en tiempo real. Esto pues el periodista Daniel Cononell realizó una serie de trinos en los que contaba la situación que se vivía en el debate.

Granados enumera diferentes notas periodísticas para sustentar que hubo filtración de información reservada y asegura que la decisión había estado medida por presiones, o insinuaciones de carácter político.



“La burda vulneración de la reserva no fue un acto neutro, pues, gracias a esta circunstancia, se inició una fuerte campaña de presión mediática en contra de los Magistrados, particularmente en contra de aquellos a los que inicialmente se les identificó como favorables a tutelar los derechos del doctor Álvaro Uribe Vélez y respecto de aquellos que se identificaron como indecisos”, asegura Granados.



Está en manos de la Corte revisar este recurso y decidir si es o no procedente. Paralelamente, en la justicia ordinaria el proceso contra el expresidente está cada vez más avanzado y la juez deberá definir si acoge o no la solicitud de la Fiscalía de precluir el caso.