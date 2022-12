¿De qué han hablado? Petro y Daniel Quintero han estado reunidos varias horas en Medellín

Desde la Casa de Nariño se confirmó que el presidente Gustavo Petro, de manera sorpresiva, decidió quedarse en Medellín para encontrarse con el alcalde Daniel Quintero, con quien ha sostenido una reunión durante toda la tarde y la noche de este miércoles.



De acuerdo con lo conocido al respecto, Petro y Quintero durante toda la jornada han hablado sobre la actual situación de Hidroituango, proyecto que tenía plazo hasta este 30 de noviembre para terminar las gestiones y comenzar a funcionar.



En medio del encuentro Petro y Quintero han hablado sobre la entrada en operación comercial de las turbinas de Hidroituango que, aunque la EPM confirmó que están listas para ser encendidas, desde la Presidencia fueron enfáticos en que antes de hacerlo se deberá desalojar a las comunidades aledañas, idea que no comparte el alcalde de Medellín.



Según se conoció, durante la reunión con el mandatario local, Petro pidió que se adelanten los diálogos con las comunidades que habitan en la zona de Hidroituango, esto para que se llegue a acuerdos y se pueda lograr la evacuación lo más pronto posible.



El Presidente llegó a la capital de Antioquia a liderar el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y pedido de perdón en el caso de las masacres de Ituango y, a continuación, debía trasladarse a Bogotá para continuar atendiendo su agenda, pero decidió no hacerlo.



La ausencia del presidente Petro comenzó a sentirse en Bogotá cuando no llegó a la reunión de trabajo con los miembros de AmCham Colombia y a la posesión del magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortes, y a la magistrada de la Corte Suprema, Marjorie Zúñiga.



Debido a la ausencia del mandatario, fue el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, quien posesionó a los magistrados.