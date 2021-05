Corte Constitucional reactivó las 16 curules de paz en el Congreso para las víctimas del conflicto

Valentina Rosero Moreno

La Corte Constitucional falló a favor de las víctimas del conflicto de la extinta guerrilla de las Farc y dio vía libre para que se reactiven las 16 curules de paz en el Congreso de la República.



Este viernes la Corte falló una acción de tutela que el senador Roy Barreras había instaurado contra la Mesa Directiva del Senado de la República, después de que no se había aprobado el proyecto de ley que daba vía a la creación de las curules de paz.



Según explicó Barreras, la decisión del alto tribunal, que fue dividida 5-3 a favor de las curules, permitirá que en el próximo periodo en el Congreso haya presencia igualitaria de los victimarios y las víctimas de las Farc.



“El Acuerdo de Paz que firmamos puso a las víctimas en el centro y por eso pedimos la elección de 16 curules para ellas y así no generar el desequilibrio de que hubiese curules para los victimarios que dejaron las armas y no para las víctimas”, dijo el Senador.



Además, detalló que aunque la discusión había entrado en un limbo por cuenta de la oposición, ahora al reconocerse la tutela que él interpuso, “la Corte Constitucional garantiza la representación de nueve millones de víctimas; queda claro que solo las víctimas podrán acceder a esas curules, no podrán ser para los políticos ni para los desmovilizados”.



Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había negado en primera instancia las pretensiones de la acción legal del Senador, con el fallo de la Corte Constitucional se busca dar cumplimiento al Acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc.