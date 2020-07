Concejo de Estado no admitió demanda contra la elección del fiscal Francisco Barbosa

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La demanda que buscaba declarar nulo el aparte del acto de elección del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que permite establecer su permanencia en el cargo por cuatro años contados a partir de su posesión, no fue admitida por el Consejo de Estado.



La alta corte encontró que la acción no contiene varios requisitos formales de claridad, precisión y orden, como la designación de las partes, al no integrar o mencionar a contradictorio, y los fundamentos fácticos, pues este criterio no contiene un capítulo aparte en el escrito de la demanda.



La corporación explicó, frente a los fundamentos de derecho, que se debe explicar en qué causales se sustenta la acción, así como dedicar un capítulo específico a las pruebas, donde el declarante debe aclarar si, a su juicio, es suficiente adjuntar el acto demandado.

“A estas falencias, se suma el que no se hace referencia a un lugar y a una dirección donde las partes puedan ser notificadas”, señaló el Consejo de Estado, quien aclaró que en los anexos tampoco se adjuntó copia del acto demandado, ni del acto en el que se confirma la elección del fiscal.



“Así las cosas, una vez notificado este auto que inadmite la demanda, los accionantes cuentan con tres días para subsanar las deficiencias ya señaladas”, señaló el Consejo de Estado.