Comité del Paro definiría este jueves el futuro de las manifestaciones en el país

Valentina Rosero Moreno

Después de haberse reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Comité del Paro Nacional definiría este jueves el futuro de las manifestaciones.



Al respecto, el Presidente de la CUT, Francisco Maltés, aseguró que el Paro Nacional no terminará, a pesar de que en las próximas horas se van a determinar nuevas estrategias por las cuales se podrían levantar las manifestaciones.



"No se ha tomado ninguna decisión, pero estamos discutiendo cómo van a continuar las manifestaciones en el país", dijo Maltés.

De igual forma, el fiscal de la CUT, Fabio Arias, indicó que la decisión de no promover más marchas y manifestaciones se tomará luego de que todos los miembros del Comité evalúen, no solo la situación actual del Paro, sino además las conclusiones de la reunión que este miércoles tuvieron con la CIDH.



Sobre la negociación con el Gobierno, Arias manifestó que el Comité está dispuesto a retomar los diálogos, siempre y cuando no se dilaten las conversaciones.



"Nosotros le dijimos al Gobierno que estábamos en la mejor disposición y ánimo de negociar, por tal motivo creemos que la negociación se podrá dar en el momento que el Gobierno firme el preacuerdo de garantías para la protesta social", dijo Arias.

Reunión con el CIDH

Con relación al encuentro entre el Comité del Paro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Maltés afirmó que el Comité le solicitó al CIDH que en su informe le recomienden al Gobierno que se acoja al preacuerdo al que llegaron las dos partes.



"Le pedimos al CIDH que en su informe le recomienden al Presidente Iván Duque que acoja el preacuerdo del 24 de mayo sobre las garantías para la protesta social", mencionó Maltés.



Asimismo, dijo que en su encuentro con la Presidente de la Comisión y con varios de los asesores, solicitaron que se le recomiende al Gobierno que "pare la violencia y brutalidad policial, que se conforme un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que analice los hechos de violencia registrados desde el 28 de abril", precisó el presidente de la CUT.