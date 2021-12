Comisionado de Paz aseguró que no habrá diálogo con los secuestradores del Patrullero

Luego de que se conociera una prueba de supervivencia del patrullero secuestrado, Tomás Blanco, en la que pedía que el Gobierno se sentará a negociar con quienes lo tienen en su poder, el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo se pronunció y dijo que esto no sucederá.



“Quienes lo tienen secuestrado, las cosas por su nombre, secuestrado, es un grupo narcoterrorista, es una banda de delincuentes donde el Gobierno no se ha sentado ni se sentara a tener interlocuciones y mucho menos utilizando la vida de los seres humanos para sus propósitos delictivos, no se equivoquen” dijo enfáticamente el Comisionado para la Paz.

Esta respuesta se da luego de conocerse un video de 52 segundos de duración, donde se puede ver al patrullero atado de manos, acompañado por dos hombres que portan armas de largo alcance, donde Blanco invitó al Gobierno “a que cesen los patrullajes y que el Gobierno Nacional se siente a negociar con la columna Franco Benavides de las FARC, del mismo modo dejan claro que si esto no es posible mi integridad se verá afectada”.



Tomás Blanco fue secuestrado el pasado jueves 23 de diciembre en zona rural del municipio de El Rosario, norte de Nariño, cuando se transportaba en un carro de servicio público que tenía como destino el corregimiento de Esmeraldas, a una hora del casco urbano de la localidad de El Rosario.



En ese lugar, según versiones preliminares, el carro fue detenido en un retén ilegal, donde pidieron la identidad de las personas y el motivo de su llegada a la zona y cuando Blanco les dijo que trabaja en la Policía, lo habrían hecho descender del automotor y ordenaron al conductor continuar la marcha, para luego llevarse al agente con rumbo desconocido.

