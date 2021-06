Comisión de la Verdad acepta petición de Andrés Pastrana de brindar su testimonio

Natalia Moreno Quintero

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, anunció esta tarde que aceptó la petición que realizó el expresidente Andrés Pastrana, por medio de una carta, en la que pidió un espacio para comparecer y relatar los hechos vinculados con el conflicto que él conoció.



De Roux aseguró a través de su cuenta de Twitter que “en la Comisión de la Verdad valoramos y aceptamos el anuncio del expresidente Andrés Pastrana a contribuir con sus relatos al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, como protagonista y testigo de excepción de los hechos que han conmovido a Colombia”.



Mediante una misiva enviada al expresidente y compartida a los medios de comunicación, el Presidente de la Comisión de la Verdad expresó que "para esta institución es de gran valor escuchar el testimonio de las personas que han dirigido los destinos de la Nación, especialmente de quienes lo han hecho en momentos aciagos, en los que la guerra golpeó los territorios dejando millones de víctimas".



"Usted ha sido un protagonista de la historia, al tiempo que un testigo de excepción de los hechos que han conmovido a Colombia, y a su entorno internacional. Su testimonio como presidente, como dirigente político, como diplomático, como periodista, como víctima y como analista, será sin duda de alto interés para el país y la Comisión, al tiempo que un

ejemplo para otras personas que han ocupado los más altos cargos en el Estado", se añade en el escrito.

Le puede interesar: ¿Qué tan polarizados están los colombianos en Twitter?, esto dice estudio



Pastrana había asegurado esta mañana que su comparecencia "voluntaria no tiene como finalidad nada diferente de relatar de manera objetiva los hechos que conocí de primera mano. La verdad no puede estar rodeada de intereses políticos ni sesgada por ideologías de ninguna especie. El legado de la verdad sobre el conflicto solo puede estar rodeado de objetividad y de trasparencia”.



“Desde mi condición de expresidente y periodista he tenido la oportunidad de conocer de primera mano múltiples y variados episodios de la historia de Colombia, relacionados con el conflicto armado”, recalcó Pastrana en su carta.