Los humoristas Diego Camargo y Tato Devia fueron víctimas de un atraco armado en la noche de este martes en el barrio Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá.



Según la información preliminar, el robo sucedió luego de que Camargo y Devia fueran abordados por cinco hombres armados, quienes los agredieron físicamente y les hurtaron sus celulares y dinero, que minutos antes habían retirado.



El hecho se registró en la Calle 23 con 68, en la entrada del parqueadero del edificio donde vive Devia, poco después de que los dos comediantes salieron de un show que habían presentado en el Teatro de La Castellana.



De acuerdo con lo relatado por Camargo a Blu Radio, aunque los guardas del lugar intervinieron, los hombres arremetieron contra el vehículo en el que se movilizaban los humoristas y con las armas que portaban los agredieron, ocasionándoles algunas lesiones.



"En total, eran cinco tipos armados que entran a mi carro a decirme que entregara el control, porque el vehículo no es de llave. Uno de ellos empieza a presionar los switches para encender el carro, pero este no lo hace si no tengo yo el pie en el freno. Traté de desarmar al que me tenía la pistola al frente".



Camargo explicó que al intentar quitarle el arma a uno de los atacantes, otro de los hombres lo agredió y recibió un fuerte golpe en su cabeza y su nuca.



“Me dieron el último golpe muy fuerte en la sien, ante lo cual como que me aturdió y ya me doy cuenta que salen corriendo, se suben a un carro y alcanzo a ver las placas. Era una pistola que no era de verdad. Hice un mal juicio rápido y supuse que todas eran falsas. Evidentemente con la que me 'cascaron' no era de plástico, porque sí pesaba lo suficiente”, comentó el humorista.



Con relación a este hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que investigadores de la Sijín se encuentran analizando las evidencias y el material de video para dar con los responsables del atraco.



“Son intimidados con armas de fuego, intentaron robar el vehículo, pero una maniobra del conductor lo evita, finalmente hurtan los celulares a los dos comediantes; iniciamos la investigación teniendo en cuenta que hay unos videos para aportarlos a la Fiscalía”, comentó la Institución.