Clínicas piden celeridad para cumplir acuerdo sobre mejoras del sistema de salud en Colombia

Erika Mantilla

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas afirmó este martes que no se ha avanzado en la implementación del Acuerdo de Punto Final, APF, ni se han cumplido los cronogramas estipulados en él, en una carta dirigida al presidente Iván Duque.



Según el Ministerio de Salud, este "es un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear las diferencias y deudas históricas que existen entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez".



La Achc explicó que el Acuerdo establece “el procedimiento de saneamiento, las condiciones para acogerse a él y los requisitos que buscan – como es debido - zanjar las deudas acumuladas por concepto de servicios y tecnologías prestadas, que se encuentran fuera del plan de beneficios de nuestro sistema de salud”.

Sin embargo, y aunque destacaron el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional al agregar esta iniciativa en el Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la Asociación expresó su preocupación ante los pocos avances en términos de recursos para sanear la deuda estatal que existe con el sistema de salud.



Según la Asociación, mientras que el Régimen Subsidiado ha recibido al menos 700.000 millones de pesos, el Régimen Contributivo sólo ha recibido el 5.6% del dinero esperado para cumplir con el Acuerdo de Punto Final.



“Hoy, según los cronogramas -replanteados en abril- debiéramos ir por un nivel de radicación del 50% de los recursos destinados para el proceso, y según datos de Adres, apenas las EPS han allegado al proceso $ 170 MM correspondientes a un exiguo 5.6 % del total esperado”, afirma el comunicado dirigido al presidente.



Por eso, la Asociación hizo un llamado directo al presidente para que con su intervención se materialice el saneamiento de la deuda que plantea el Acuerdo, pues aunque reconocen el esfuerzo de la Adres, el Ministerio de Salud y demás funcionarios en acogerse a este, no ha ocurrido lo mismo con los beneficiarios primarios.



“Hacemos hoy un llamado especial para que no sea la renuencia la constante, cuando se trata de hacer cumplir las leyes o los mecanismos que pretenden soluciones”, pide la Asociación.



La Asociación le solicitó al presidente que se contemplen alternativas para que el acuerdo sea de acogida obligatoria y no voluntaria.



“Especialmente queremos solicitarle que se puedan preservar las fuentes de financiación del acuerdo, los 6.7 billones anunciados y que sean evaluadas otras opciones – en caso de que esta no se concrete -, que permitan el pago de la deuda acumulada con los hospitales y clínicas del país”, es la solicitud de los médicos al Gobierno.

