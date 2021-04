Claudia López pedirá al minsalud adelantar Comité Epidemiológico Nacional

angela marcela alvarez

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que le pedirá al ministro de Salud, Fernando Ruiz, adelantar el Comité Epidemiológico Nacional para el próximo domingo 25 de abril, ante la crítica situación que vive la capital del país en medio del tercer pico de la pandemia.



Aunque la reunión con el Comité estaba prevista para el lunes, la ocupación de las camas de cuidado intensivo de la capital está al borde de llegar al 90%. Este viernes, la ciudad amaneció con una ocupación de UCI general del 88.7% y del 89.9% para UCI covid.



“Nosotros por lo general tenemos Comité Epidemiológico Nacional los lunes en la tarde, pero le vamos a pedir al señor ministro de Salud y al equipo epidemiológico nacional que hagamos comité de urgencia el domingo en la mañana”, afirmó la alcaldesa.



Lea también: Colombia reportó este lunes cifra récord de muertes por covid-19: 420 decesos



Desde este jueves a la media noche, los bogotanos están en cuarentena total hasta las 4:00 a.m. del lunes con el fin de contener el avance del covid-19 en la ciudad, que en las últimas horas reportó más de 6.000 nuevos contagios. Sin embargo, no se descartan medidas adicionales o la implementación de más días de cuarentena en la ciudad.



La alcaldesa también hizo un llamado a los ciudadanos a cumplir con la cuarentena y mantener las medidas de autocuidado que permitan mitigar el tercer pico. “Esperamos lograr que en estos días la gente cumpla más, de verdad se quede en casa, y contengamos un poquito la trasmisión y esto no siga creciendo a la velocidad a la que viene”, afirmó la funcionaria.



Lea también: Miembros de dos familias en UCI prenden alertas en el Valle por nuevas variantes de covid-19



“Esta es la primera vez, desde abril del año pasado que estamos realmente ante la posibilidad de que esto crezca de manera tal que colapse el sistema hospitalario de la ciudad. Estamos entre la vida y la muerte”, agregó la alcaldesa.