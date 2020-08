J Balvin, sobre el coronavirus: "Casi me mata, la pasé muy mal"

Alejandro Cabra Hernandez

El cantante J Balvin reflexionó sobre su experiencia con el covid-19, enfermedad de la que reveló haberse contagiado, y la calificó como una de las "peores de su vida".



Balvin, referente del género urbano mundial, le contó a los seguidores los síntomas que tuvo en un video en su cuenta de Instagram.



"El covid-19 es algo que piensa uno que es un chiste, porque hay muchas noticias falsas, cuentos e historias políticas que pueden tener peso, pero el virus realmente existe. El virus es real", afirmó el antioqueño, quien fue objeto de polémica por hacer una fiesta de cumpleaños en plena cuarentena.



Agregó que "a mí casi me mata, la pasé muy mal. Tuve fiebre de 40, escalofríos, falta de oxigeno, pérdida del olfato y de gusto. además del temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas hoy en día y que no sepas cómo va a reaccionar".



El reguetonero aprovechó para llamar a la consciencia. "Veo a cierto tipo de personas que son privilegiados y están prácticamente de rumba en rumba y están sintiéndose inmortales, parte del combo de los 15 a los 40 años que creemos que somos inmortales. Desde mi experiencia siento que no es un juego y el hecho de que un 80% sean casos asintomáticos no quiere decir que no sea un arma letal..."



Por último, Balvin llamó a práticas como el uso de "tapabocas, gafas" y al lavado de manes