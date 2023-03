Caos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por caída de servicio biométrico de Migración

Desde las primeras horas de este miércoles, 15 de marzo, decenas de usuarios reportaron interminables filas de espera desde el muelle internacional del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá y problemas para pasar el control migratorio.



El colapso de debe a fallas en el servicio biométrico de Migración, que permite a los pasajeros autenticarse para realizar el ingreso y salida del país.



Esto quiere decir que las personas que tiene programados vuelos internacionales deben pasar por los cubículos de control migratorio para poder seguir con el proceso de abordaje.



Sin embargo, por estas fallas y debido a las largas filas, ya son varias las personas que reportaron la pérdida de sus vuelos.



Para garantizar que los viajeros no tengan problemas, Migración Colombia recomendó a todos los que tengan vuelos este día para que lleguen al aeropuerto con cuatro horas de anticipación.



Sobre las 5:30 a.m., se resolvió el problema técnico en el servicio biométrico, según confirmó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Se espera que esté completamente restablecido después de las 8:00 a.m.



