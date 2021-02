Álvaro José Carvajal Vidarte

Cali y Valle, entre las 48 entidades territoriales que aún no reportan inicio del PAE

Cali y el Valle del Cauca están entre las 48 entidades territoriales que, con corte al pasado 12 de febrero, aún no reportan el inicio del Programa de Alimentación Escolar, PAE.



Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República en su más reciente reporte sobre la ejecución de este programa en todo el país, seguimiento hecho a través del 'Sistema de Control Fiscal Participativo'.



Eso significa, que de los más de 5,6 millones estudiantes que deberían beneficiarse de este programa, solo un poco más de la mitad, unos 2.396.270 estudiantes, lo están recibiendo en las 47 entidades territoriales que ya reportaron su inicio, de las 95 que ya comenzaron calendario académico.



Entre las 48 entidades territoriales que no han reportado el inicio de la operación del PAE también aparecen Buenaventura, Jamundí, Buga y Tuluá, a nivel departamental, y Bogotá, Norte de Santander, Popayán, Pasto y Nariño, a nivel nacional.



A pesar de que las indicaciones del Programa especifican que las entidades territoriales tienen como tiempo máximo para iniciar la entrega del PAE la segunda semana, 38 son las más rezagadas y no han reportado su inicio a pesar de haber comenzaron su calendario entre el 11 de enero y el 1 de febrero de 2021.

Bogotá, por ejemplo, inició su calendario académico el 25 de enero, mientras que Cali lo hizo el 1 de febrero. Los retrasos más pronunciados son los de Lorica, Pitalito y Quibdó.



“Es muy importante que las Entidades Territoriales Certificadas, ETC, reporten e inicien oportunamente el PAE, pues de no cumplir con los tiempos, puede implicarles que la Unidad 'Alimentos Para Aprender' les realice recortes en sus asignaciones presupuestales de la siguiente vigencia, independiente de las acciones fiscales que pueda adelantar la Contraloría General. Los recursos públicos y en este caso de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, advirtió el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.



Entre las entidades territoriales que ya reportaron el inicio del PAE están Antioquia, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Santander. En el Valle, Cartago, Palmira y Yumbo también hicieron ya su respectivo reporte.



De acuerdo a los reportes oficiales del Ministerio de Educación, 67 ETC ya han contratado el equipo profesional completo conforme los perfiles establecidos por esta cartera (resolución 29452 de 2017), mientras que 29 se encuentran en proceso de contratación de los mismos.



“La Contraloría continúa realizando el seguimiento a la ejecución del PAE en el país, es por eso que reitera su llamado para que la totalidad de las entidades territoriales atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el programa, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que sean beneficiados los más de 5 millones 600 mil estudiantes que tiene como cobertura”, indicó Pineda.



El PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia de la Contraloría General de la República y de la ciudadanía en general; es por eso que, desde el carácter preventivo y a través del Control Fiscal Participativo, este organismo realiza seguimiento a la ejecución del programa.

ETC que no han reportado inicio del PAE

1. Amazonas

2. Apartadó

3. Armenia

4. Bogotá D.C.

5. Buenaventura

6. Cali

7. Caquetá

8. Cauca

9. Cesar

10. Chía

11. Chocó

12. Córdoba

13. Cúcuta

14. Facatativá

15. Fusagasugá

16. Girardot

17. Girón

18. Guadalajara de Buga

19. Guaviare

20. Jamundí

21. La Guajira

22. Lorica

23. Maicao

24. Malambo

25. Montería

26. Mosquera

27. Nariño

28. Norte de Santander

29. Pasto

30. Piedecuesta

31. Pitalito

32. Popayán

33. Putumayo

34. Quibdó

35. Riohacha

36. Santa Marta

37. Sincelejo

38. Soacha

39. Sogamoso

40. Sucre

41. Tuluá

42. Tunja

43. Uribia

44. Valle del Cauca

45. Valledupar

46. Vaupés

47. Villavicencio

48. Yopal

ETC que sí han reportado inicio del PAE

1. Antioquia

2. Arauca

3. Archipiélago de San Andrés.

4. Atlántico

5. Barrancabermeja

6. Barranquilla

7. Bello

8. Bolívar

9. Boyacá

10. Bucaramanga

11. Caldas

12. Cartagena

13. Cartago

14. Casanare

15. Ciénaga

16. Cundinamarca

17. Dosquebradas

18. Duitama

19. Envigado

20. Florencia

21. Floridablanca

22. Funza

23. Guainía

24. Huila

25. Ibagué

26. Ipiales

27. Itagüí

28. Magangué

29. Magdalena

30. Manizales

31. Medellín

32. Meta

33. Neiva

34. Palmira

35. Pereira

36. Quindío

37. Rionegro

38. Risaralda

39. Sabaneta

40. Sahagún

41. San Andrés de Tumaco

42. Santander

43. Soledad

44. Tolima

45. Turbo

46. Yumbo

47. Zipaquirá