"Buscamos aislar a 200 mil contagiados y no a 40 millones de colombianos": Luis Guillermo Plata

Alejandro Cabra Hernandez

El gerente nacional para la Atención Integral de la Pandemia, Luis Guillermo Plata, explica la nueva estrategia que el Gobierno busca aplicar en el país frente al coronavirus y a la cual denominaron Prass (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible).



Asimismo, da a conocer cómo entrarán a operar los prototipos de ventiladores que se desarrollan en el país y anticipa que la pandemia seguirá creciendo, pero que el país se preparó durante los días de cuarentena para poder salvar el mayor número de vidas posibles.

¿Para qué una gerencia nacional para el covid y cuál es su rol?

La pandemia del covid es una crisis de salud, pero cuando se maneja en toda su dimensión surgen problemas de logística, abastecimiento, comunicación, económicos, incluso de seguridad y no hay una sola agencia en el Gobierno que articule todo eso, y allí surge la Gerencia la cual coordina todos los entes nacionales para optimizar recursos y además no dejar por fuera los detalles importantes.

¿Hoy cuál es la urgencia más importante por resolver por parte de su gerencia?

Ampliar la oferta de salud y mejorar su capacidad de respuesta. Una situación como esta desborda la capacidad de cualquier gobierno. Por eso aprovechamos las cuarentenas, para ampliar la capacidad en salud, para que en el pico de la pandemia tengamos cómo responder y poder salvar el mayor número de vidas.



Colombia tenía al inicio de la pandemia 5400 Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, de esas 2650 se destinaron para covid, entonces tratamos de liberar la mayor cantidad de UCI, por eso se aplazaron cirugías que no fueran urgentes; después convertimos las Unidades de Cuidados Intermedios en Unidades de Cuidados Intensivos, esto se logra añadiendo un ventilador que es un elemento clave para afrontar este tipo de pandemia.

¿Cuál es el balance de la adquisición de esos ventiladores?

Compramos 2767 ventiladores, estamos en proceso de adquirir 1591 más. El mes pasado llegaron los primeros 92, este mes han llegado 104 y esperamos que en los próximos días –antes de terminar junio- nos lleguen 1000 más; en julio esperamos llegar a 2000 ventiladores.



Aquí en el Valle estamos esperando precisamente la llegada de esos ventiladores. ¿Cuándo estarán en la región, porque cada semana nos dicen : “Ya casi”?

De los primeros 92 se llevaron 30 a Buenaventura y 10 para Cali…



Y del resto de ventiladores que llegarán tienen programadas entregas para el Valle del Cauca…

Esas decisiones se toman con diferentes criterios, por ejemplo: mirar cómo está creciendo la pandemia, dónde se contagia más la gente, las densidades de las ciudades, entonces no podría decirle en este momento cuántos ventiladores de los nuevos arribos llegarán al Valle.



¿Y qué pasó con los ventiladores nacionales?

Actualmente hay 21 iniciativas de ventiladores nacionales, a mi juicio los que presentan mejores avances son el de la Universidad de La Sabana y el de la Universidad de Antioquia. InnspiraMED (Una iniciativa en Medellín donde 100 voluntarios y 20 instituciones de la academia, el sector empresarial y el público se unieron para trabajar en el desarrollo de respiradores) anunció que distribuiría esta semana los 100 primeros.

Esos productos nacionales tienen que llevar un proceso muy riguroso de aprobación del Invima. Por eso apelamos a la Ley 83 de 1981 para que este tipo de ventiladores que son prototipos, puedan ser utilizados como un último recurso pero con el consentimiento de los pacientes o sus familiares. Esto da vía libre a los respiradores nacionales. Por supuesto tienen que seguir el camino de la aprobación del Invima.



¿Cuál es el balance de ayudas desde su gerencia para Cali y el Valle?

Nosotros no entregamos las ayudas, nosotros lo que garantizamos es un suministro nacional. Nosotros salimos a un mercado muy competitivo, muy volátil, a adquirir los artículos que se necesiten para afrontar la pandemia. Pero te puedo decir que de los primeros 92 ventiladores que llegaron 40 se fueron para el Valle. También cuando trajimos las primeras 500.000 pruebas rápidas 53.000 de ellas fueron para el Valle, cerca de 10 %, así que puedo decir que el departamento ha sido uno de los más beneficiados.



Prass es la nueva estrategia que el Gobierno está implementando para combatir el Covid, ¿explíquenos en qué consiste este plan?

Prass significa: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible; es un estudio de contactos que busca pasar de un rastreo actual de 3 o 4 contactos por cada persona infectada por coronavirus a 30 o 40 casos.

Una persona capacitada llama al paciente positivo y le pregunta con quiénes estuvo en contacto en los días posteriores en que presentó síntomas. Puede ser la familia, compañeros de trabajo. Una vez identificadas las personas con más riesgo de contagio, la estrategia establece una etapa de aislamiento obligatorio.

¿De qué sirven estas estrategias cuando hay tanta desobediencia ciudadana?

Usted tiene la razón, si la gente no pone de su parte, no podemos avanzar. Siempre habrá algunos que no hagan caso, pero este es un tema de salud pública e individual.



¿Cuáles son las acciones que llevará a cabo las próximas semanas cuando se abran varios sectores económicos del país?

De aquí en adelante hay que abrir la economía del país siendo muy selectivos, de allí la importancia de la estrategia Prass, para que en lugar de aislar a 40 millones de colombianos pongamos en cuarentena 200.000 personas contagiadas con Covid.



¿Cuál es el escenario más crítico proyectado frente a la pandemia?

Cuando iniciamos con la pandemia en Colombia el R0 (número reproductivo de la pandemia) era de 2,4% -es decir, un infectado podría contagiar a 2,4 personas- y era un escenario terrible, hemos logrado bajar ese R0 a 1,2 %.



Buenaventura es el municipio del país con la tasa más alta de contagios de Covid, ¿desde su gerencia qué apoyo le están brindado al municipio?

Buenaventura es el municipio que más ayuda ha recibido. Ha recibido 30 de los ventiladores y allí estamos buscando la posibilidad de aplicar el Prass para ampliar el número de muestras.



¿Por qué Medellín recibe más kits de pruebas si Cali tiene un número mayor número de casos de Covid?

Es por un tema demográfico, Antioquia tiene una población más grande, es un escenario de proporcionalidad. Pero cuando veo que el 10 % de las pruebas fueron entregadas al Valle, entre 32 departamentos del país, creo que es un buen número.



Cómo vaticina el comportamiento de la pandemia para los próximos días...

La pandemia está creciendo a razón de 2000 casos diarios y esto se da porque al haber más pruebas detectamos más personas enfermas pero esperemos que con lo que hemos hecho podamos sobrellevar momentos complicados.



¿Cree que Colombia está preparada frente a la pandemia, para afrontar escenarios complejos como los que se presentaron en Europa y EE.UU.?

Nunca se estará lo suficientemente preparado, pero tenemos un número importante de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, por cada 100.000 habitantes, tenemos una capacidad de pruebas 15 veces mejor a la que teníamos hace dos meses. Claro que quisiéramos tener más, pero creo que estamos bien equipados por si se nos voltea la curva de contagios, eso dependerá del autocuidado de los colombianos.



¿A usted qué le preocupa en estos momentos?

En este momento me preocupa todo. Hay dos expresiones que no acepto: “tranquilo” y “eso está listo”. Cuando me dicen esas expresiones, es porque nada está listo. Aquí hay que ser cuidadosos y verificar todo en muy poco tiempo y asegurándose de que las cosas pasen.



¿Qué es lo que más le ha sacado canas en esta pandemia?

El mercado internacional ha sido muy complicado, la volatilidad de los precios, fabricantes que se comprometen con productos y no cumplen, la logística porque no tenemos una flota de aviones suficiente. Todo eso genera angustia, pero son cosas que estamos resolviendo.

Personalmente nunca había tenido un cargo de decisiones de vida y ese es un peso importante que se lleva. Una cosa es trabajar en una empresa y otra es tomar acciones que afectarán la vida de las personas.