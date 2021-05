Bogotá vivió una noche de dolor y miedo: Al menos 91 heridos en disturbios este martes

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un complejo parte de orden público entregó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al presentar un balance de lo sucedido en la noche del martes, en donde según aseguró resultaron heridos más de 72 civiles y al menos 19 uniformados, 10 de ellos incluso se les intentó quemar en un CAI.



"Más de 10 de nuestros policías del CAI La Aurora fueron tratados de quemar vivos. A ese nivel de violencia llegó la ciudad; 25 CAI afectados, tres incinerados, 19 vandalizados y tres destruidos", indicó la alcaldesa en una declaración en la madrugada al término de la reunión del puesto de mando unificado.



Para López, "Bogotá tuvo una noche trágica y dolorosa, el nivel de destrucción de violencia, de ataque contra ciudadanos, bienes públicos y contra miembros de nuestra Policía es realmente insólito".

Las escenas de dolor, rabia y violencia que vimos anoche son inadmisibles.



Pero, ¿Primero acorralar, luego encerrar, luego incendiar, contemplar a seres humanos quemándose y cuando logran salir además correr tras de ellos a golpearlos?



¿Qué es eso? Toda violencia debe parar ya! pic.twitter.com/Cz047tgaD0 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 5, 2021

Consideró además que "destruir a Bogotá no puede ser una causa ni destruirnos a nosotros. En una nueva jornada de movilizaciones hago un llamado a la ciudadanía porque quedó demostrado que ninguno de los convocantes del paro tiene capacidad de garantizar que la convocatoria culmine pacíficamente".



Pese a lo complejo de la situación del orden público, manifestó que "milagrosamente no ha habido ningún herido con arma de fuego a pesar de la noche tan violenta... entre más choques entre la ciudadanía y la fuerza pública, más riesgo tenemos de que ciudadanos terminen heridos o haya abuso; llevamos ocho días y de manera milagrosa hemos logrado que no hayan muerto. Paremos, dialoguemos y deliberemos".



Ante lo complejo que su puso la situación, la alcaldesa pidió la intervención del Ejército con el objetivo de solicitar la vigilancia de las URI y las comisarías en donde se encuentran detenidas más de tres mil personas, sin embargo precisó que la ciudad no será militarizada.

Dado que tenemos información de posible vandalismo en Estaciones y URIs donde están hacinados 2.825 detenidos, hemos pedido a MinDefensa que la Fuerza Publica nos ayude a custodiar esos centros de detención y evitar que pongan en riesgo la vida de los privados de la libertad. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 5, 2021

También anunció que el sistema de transporte Transmilenio sólo operará entre las seis de la mañana y las tres de la tarde, esto debido a que hubo una alta afectación de la flota, al menos el 30 % de la misma está afectada. En la noche fueron quemados tres de los buses del SITP.



Por su parte el presidente de la República, Iván Duque Márquez, trinó a la medianoche de este martes sobre la situación que se vivió en la capital del país por cuenta de los desórdenes que se registraron en varios puntos de la ciudad.



"Bogotá sufre esta noche el ataque de criminales organizados que están siendo enfrentados por nuestra fuerza pública. Rechazamos enfáticamente estos atentados contra integrantes de la Policía Colombia. ¡Todo el peso de la ley a quienes persistan en la violencia!", escribió en Twitter.

Bogotá sufre esta noche el ataque de criminales organizados que están siendo enfrentados por nuestra fuerza pública. Rechazamos enfáticamente estos atentados contra integrantes de la @PoliciaColombia. ¡Todo el peso de la ley a quienes persistan en la violencia! — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 5, 2021

Afectaciones en Transmilenio

- Lesionados: 3 personas, dos operadores y un usuario.

- Buses vandalizados flota troncal: 68

- Buses vandalizados flota zonal: 81

- Buses incinerados: 4 buses zonales (Sumados dentro de los 81)

- Estaciones vandalizadas: Terreros, Molinos, Venecia, Avenida Primero de Mayo, Portal 20 de Julio y Contry Sur.



Estaciones afectadas



Por daños en infraestructura durante de los últimos días, 45 estaciones permanecen fuera de servicio por no brindar condiciones de seguridad para los usuarios y la operación. Las estaciones inoperativas pueden llegar a aumentar porque el equipo de TransMilenio sigue trabajando para revisar las afectaciones sufridas tras el cierre de operación del 4 de mayo