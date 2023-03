Avianca no acatará condiciones de AeroCivil hasta que la decisión quede en firme

Avianca asegura que aún no está facultada para intervenir en situación operativa y financiera de Viva Air, por lo que no podrá resolver la situación de los usuarios afectados por la low cost, tal como ordena la resolución de la Aeronáutica Civil en la que aprueba la integración con una serie de condiciones.



“Según ha dispuesto la Aeronáutica Civil, frente a esta decisión caben recursos de apelación y reposición no solo por parte de las intervinientes sino de los terceros interesados reconocidos por la autoridad en el proceso (Latam, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas), por lo que la aprobación con condicionamientos aún no está en firme”, señala la empresa áerea.



Le puede interesar: Aerocivil aceptó integración de Avianca y Viva Air; autorización tiene varias condiciones



Uno de los reparos de Avianca frente a la resolución de la autoridad aeronáutica es que Viva Air ya no cuenta con las mismas capacidades, es decir, ya no tiene la misma red de rutas, aviones y trabajadores que tenía antes de la suspensión temporal. “Este factor debe ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil”, precisó la compañía.



Avianca refiere que dadas las implicaciones operativas, financieras y técnicas de la decisión de la Aerocivil, procederá a estudiar la resolución para determinar la viabilidad del cumplimiento de la misma. El proceso de integración empresarial fue solicitado en agosto del año pasado por las aerolíneas en cuestión ante la autoridad aeronáutica. Luego de que en diciembre de 2022, rechazaran la solicitud, el proceso se reinició y este martes se conoció la respuesta. En medio del estudio de este proceso, la low cost suspendió su operación el pasado 27 de febrero, dejando a más de un millón de pasajeros afectados.



Avianca aclara que continuará hasta el 24 de marzo ofreciendo alternativas de reubicación a pasajeros que tenían tiquetes con Viva Air tras el cese de la operación, de forma gratuita, sujeto a la disponibilidad de sillas y orden de llegada al aeropuerto. Así como a través de tarifas especiales para la confirmación de silla.