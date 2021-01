Así vivió la posesión de Joe Biden una colombiana que trabaja en el Capitolio

Juan Felipe Delgado Rodriguez

No es cocinera, ni trabaja como tal en la Casa Blanca. Tampoco atiende el menú diario del Presidente de los Estados Unidos, como en algunos medios digitales se ha informado. Eso es lo primero que la colombiana Teresa de Jesús González Ballesteros quiere aclarar, una vez comienza la entrevista con el diario El País, a través de una videollamada.



Sonriente y acomodándose su rebelde cabellera negra, comenta que ha sido “waitress” o “mesonera (mesera)” desde hace más de 30 años en el Capitolio americano. En sus inicios atendía en el restaurante de la sede del legislativo. Al cumplir un año en ese lugar, fue contratada por el Departamento de Banquetes y actualmente es una de las líderes o jefe de meseros.



El pasado miércoles, día de la posesión de Joe Biden, le correspondió atender la mesa de la familia del primer mandatario, el mismo al que al que ha tenido la oportunidad de servir desde que era un joven senador que llevaba a sus pequeños niños al Senado cuando tenía que trabajar hasta tarde.

Puede leer: Los mejores memes de la foto de Bernie Sanders durante la investidura de Biden

Joe Biden, aunque tenía un almuerzo especial, privado, con otras cinco personas, minutos después del acto de juramentación llegó hasta el salón donde estaban sus familiares. En medio de los aplausos de su esposa, parientes y amigos, saludó sonriente a Teresa (aunque la llamó Rosita, como a una de las señoras que atiende “al equipo de los Demócratas”).

Teresa González, de 58 años, junto a Biden cuando era senador. Especial para El País

Al hecho de que no la haya llamado por su nombre le resta importancia, pues ella generalmente trabaja es con “el team” de los Republicanos y remata riendo, “al ser latina, él creía que yo era Rosita, la mesera boliviana. Es que acá, la mayoría de meseros que tenemos tiempo de servir a los senadores somos latinos”.



Ese día, esta mujer, emocionada con la presencia del recién posesionado mandatario, no sabía cómo dirigirse a él y simplemente atinó a decirle: “Hi senador, congratulations senador, congratulations my Presidente”, cuenta jocosamente. Él le agradeció, se echó a reír, escogió un sándwich junior, buscó una Coca Cola y se fue a sentar con su familia.

Pastrana fue mi mejor amigo. Es el presidente colombiano que más tiempo ha pasado en el Capitolio pidiéndoles a los senadores que lo ayudaran con el Plan Colombia”, Teresa González, jefe de meseros en el Capitolio de EE.UU.

Esa actitud del mandatario le corroboró a esta mujer libra, nacida en Lorica, ciudad ubicada a orillas del río Sinú, en Córdoba, que el nuevo presidente de los Estados Unidos es “bien humilde, cariñoso, familiar, sin ego y católico”. Para ella fue muy hermoso ver la humildad no solo del hombre que lleva las riendas del país más poderoso del mundo, sino de su familia. “Hunter, uno de sus hijos, viene y me dice: ‘gracias por servirnos, tuvimos un almuerzo muy bonito. Mira, este es mi tío, esta es mi hija…’. Me presentó a cada uno de los miembros de la familia. Y todos me dieron las gracias, sonriendo, me preguntaron mi nombre. Les dije: Teresa. Y una de las sobrinas de él me dijo: ah, como Santa Teresa, la santa de las flores ¡Qué nombre tan bonito! Y me preguntó: ¿Tú eres católica? Sí, le respondí y me dijo: ¡ay, sí, yo sabía que ese nombre era católico!”.

Y te digo otra cosa, agrega Teresa con ese desparpajo de mujer del Caribe colombiano, “entre él y su esposa se ve amor, no se ve apariencia. Sino amor, amor. Se nota que él la cuida y ella lo cuida”.



Sobre Trump, dice que sí tuvo la oportunidad de atenderlo en algunas ocasiones. “Yeah, es diferente, cada quien es diferente, la familia es diferente, eso es lo único que te puedo decir”, dice cortante y suelta una pícara risa, como buscando que no se le pregunte más al respecto.

Con orgullo, respeto y discreción

Teresa ha tenido la oportunidad de atender desde 1985 a los congresistas de Estados Unidos en desayunos, almuerzos o cenas, recepciones y fiestas en el Capitolio y a todos los presidentes que han liderado a ese país (desde Ronald Reagan), y a ilustres invitados que llegan a la sede donde se discuten y se promulgan las leyes de esa Nación. También ha atendido a los seis presidentes colombianos que han ido de visita a ese espacio.



Asegura que a todos sirve con amor, respeto, honestidad y orgullo, porque ese es su trabajo. Con tantos años laborando en ese espacio, es experta en consentir a los congresistas. Dice que es como atender “a unos bebés”, pues “ya sabemos lo que ellos toman, qué comen, lo que les gusta. Sabemos a quién le gusta el café, el té o el té con dos limones, la leche regular... Ellos se reúnen los martes, miércoles y jueves de forma privada. La prensa está afuera. Comen, discuten, y de lo que hablan nosotros no podemos decir nada”.

La loriquera de 58 años, que llegó al Capitolio por recomendación de una amiga que era secretaria de un senador, manifiesta que no ha firmado ningún contrato de confidencialidad por laborar en ese lugar, “no te hacen firmar nada, pero sí se le dicen a uno que no puede abrir la boca y yo cuido mi trabajo. No le puedo decir a nadie qué dijo fulano o sutano, aunque sepa muchas cosas, eso es confidencial, de ellos”.

“Si fuera cocinera en el Capitolio le haría a los senadores un sancocho de pescado, eso sí, con bocachico sinuano y buen zumo de coco y le agregaría arroz con coco, mojarra frita, ensalada y rodajas de aguacate”. Teresa de Jesús González Ballesteros Waitress del Capitolio de EE.UU.

Para mayor precisión ilustra: cuando uno les sirve o recoge los platos y ellos comienzan a hablar nosotros (los meseros) salimos del salón. Si mandan a una mesera nueva y se queda en la puerta yo (como líder), debo estar pendiente de decirle, ‘muévete, muévete, no estés escuchando’. Eso es respeto para ellos, ellos necesitan su privacidad”.



Teresa se ha ganado el cariño y la confianza de muchos senadores. A algunos, les enseña español. Por ejemplo, si alguno me dice: ‘mí gustar’, le digo: quéeee, así no. Se dice: ‘a mí me gusta’”. Uno de sus ‘alumnos’ ha sido el senador texano John Cornyn, a quien una vez le dijo que le iba a poner una D (de deficiente) por no haber practicado el español”.



Fotos y anécdotas con los congresistas y presidentes estadounidenses tiene a granel. Recuerda que en una ocasión, luego de refrescar el bufete (reemplazar alimentos que se están agotando) ya por fuera del salón del evento, se le dio por comer un poco de lo que había quedado en el plato que había retirado. Y de pronto, aparece Barack Obama (cuando era senador) en el pasillo donde ella estaba y le pregunta qué estaba comiendo. Y ella por tener la boca llena de coliflor y brócoli solo alcanzaba a señalarle con un dedo el plato. Obama, entonces, se antojó de lo que ella comía. “Me dijo: estamos comiendo como conejos”, cuenta riendo a carcajadas. Luego, él tomó zanahoria y volvió a la reunión.



No tuvo que estudiar en ninguna academia sobre cómo atender a congresistas, presidentes y altas dignidades. Su trabajo lo ha aprendido observando, grabando en su memoria cada menú y los nombres de todos los licores y bebidas que se manejan en el Capitolio.

Si quisiera, esta mujer que cuenta con la nacionalidad colombiana y la americana; que está casada con un estadounidense que no habla nada de español; madre de dos hijos, James, de 33 años y Gabriela, de 26, podría pensionarse, pero no lo hará, comenta, porque “me siento joven. ¿Para qué irme? Seguiré trabajando”.

"Colombia está en mi corazón"

Cuando Teresa se entera de que llegará al Capitolio, en Washington, un presidente colombiano, va al Departamento de Banquetes y solicita que la dejen atenderlo. Recuerda que ha servido a todos los mandatarios colombianos que visitan el lugar desde que Virgilio Barco estaba en el poder. Menos a Ernesto Samper, que no le dieron la visa, evoca. “Es que yo como colombiana me siento muy emocionada cuando viene un presidente de mi país, por eso voy a la oficina y digo: quiero trabajar atendiendo a mi gente”. Todos le han correspondido con besos, abrazos y camaradería.



Manifiesta que Andrés Pastrana “fue mi mejor amigo. Él es el que más tiempo ha pasado en el Capitolio porque fue el hombre que luchó por el Plan Colombia, pasaba pidiéndole a los senadores para que lo ayudaran. El Plan Colombia se lo debemos a Pastrana, pues él pasaba mucho aquí con el embajador Luis Alberto Moreno”.



Añade que cuando los jefes de Estado colombianos se enteran de que ella es de Lorica, le preguntan cómo llegó una loriquera al Capitolio. O exclaman, “ah, de la tierra de los Jattin”, haciendo alusión a la familia que por mucho tiempo mantuvo el cacicazgo político en esa ciudad. Así le pasó con Álvaro Uribe. En esa ocasión estaba reunido con Biden, cuando el hoy mandatario estadounidense era senador. “Yo les llevo café y cuando Uribe me mira, le digo: Presidente, yo soy colombiana. Entonces se paró, me abrazó y me preguntó que de dónde era”. Hablaron de su procedencia y Teresa aprovechó para decirle, entre risas, “haga mucho por Lorica” y Uribe le habló entonces del proyecto de una carretera que tenía para esa población. “Biden, al ver que Uribe se paró de la mesa y me saludó, dijo sonriente: tranquilos, tómense la conversación, hablen”.

Califica al presidente Juan Manuel Santos como “amoroso” y a Iván Duque, dice, lo atendió “muy contenta”, cuando tuvo el honor de atenderlo la primera vez que llegó al Capitolio.



Cada año acostumbra a visitar a su familia en su tierra natal, pero por la pandemia, el año pasado no pudo viajar. Sin embargo, comenta, luego de presentar a su marido ante la cámara, “si fuera por este gringo que ves acá, estuviéramos viviendo en Cartagena porque le encanta. En general a él y a mis hijos (un ingeniero de sistema y una enfermera de animales) también les encanta mucho Colombia”.

¿Cómo llegó a Estados Unidos?

La oportunidad de pisar tierra estadounidense le llegó a Teresa en 1980, cuando trabajaba en Venezuela. Viajó al país del Tío Sam como empleada de una familia de un teniente coronel venezolano que trabajaría en ese país ejerciendo funciones diplomáticas.



Esa familia, que le “había prometido el cielo y la tierra”, que le prometió incluso dejarla estudiar, al llegar a Estados Unidos la despojó de su pasaporte, no le pagaba y la mantenía encerrada. Por fortuna, la hermana de la señora de la casa, la ayudó a escapar de ese lugar.



Luego, fueron apareciendo, “ángeles en mi vida”. Como la familia estadounidense con la que trabajó cuidando un bebé y que le ayudó a sacar su libreta de residente.



Hoy vive en Maryland, a 38 minutos de Washington. Desde el Gobierno de Bill Clinton tiene ciudadanía estadounidense, pero, asegura con alegría, “nunca me olvido de mi país, nunca lo dejo, porque mi corazón lo tengo en Colombia”.