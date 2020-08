Álvaro Uribe confirma su detención domiciliaria

Alejandro Cabra Hernandez

La detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe ya es oficial. Así lo dio a conocer el hoy senador en su cuenta de Twitter, donde también reiteró su descontento con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por presuntos soborno y fraude procesal contra el también congresista Iván Cepeda.

Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc,su nueva generación y sus aliados.

Sin pruebas,solo https://t.co/MmbPdFaYwE Interceptaron ilegalmente.Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo.Pido transparencia pic.twitter.com/em6DkBoUXX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2020

“Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc,su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”, dijo el líder del Centro Democrático.



Lea también: Defensa de Álvaro Uribe no presentó recurso de reposición ante la Corte Suprema de Justicia



El pasado martes 4 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió, de manera unánime, determinar la medida de aseguramiento, en calidad de detención domiciliaria, contra quien fuera el máximo mandatario del país entre 2002 y 2010.



A Uribe se le investiga por ser el pregunto determinador de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, que lo habrían señalado de tener nexos con el paramilitarismo, para que dichos individuos afirmaran que Iván Cepeda los presionó para entregar esas declaraciones.



Pese a que el expresidente ha negado cualquier delito, el procedimiento judicial ya se hizo efectivo y está detenido en su casa.



Su defensa, en cabeza del abogado Jaime Granados, dio a conocer este martes que no interpondrá recurso de reposición en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues considera que dicho procedimiento legitimaría esta decisión que, para ellos, viola la presunción de inocencia de Uribe Vélez, además de otros de sus derechos en el debido proceso.