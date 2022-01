Al Metropolitano van "un montón de señoritos y candidatos sin votos", criticó Ospina

Luego de la derrota de la Selección Colombia 1-0 ante Perú el pasado viernes en Barranquilla, muchos criticaron la falta de apoyo de los hinchas de asistieron al estadio Metropolitano, entre ellos, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario caleño criticó esta falta de apoyo y propuso al estadio Pascual Guerrero como una posible sede donde "le meteríamos el alma a estimular el equipo y no un 'turisteadero' de cachacos arribistas".

Como todo Colombia, muy triste

Sin el propósito de ser oportunista pero la Federación y @FCFSeleccionCol deben saber que en el Pascual Guerrero le meteríamos el alma a estimular el equipo y no un turisteadero de cachacos arribistas — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 28, 2022

En entrevista con Blu Radio, Ospina revalidó su pensamiento, que se une al de otras personas que a través de redes sociales han criticado a quienes asisten a cada juego de la selección en Barranquilla, argumentando que van por turismo y no a apoyar al equipo.



"Yo no vi en el partido de la selección lo que significa un estadio acompañando al equipo. Lo que significa el jugador número 12, la cumbiamba, la tambora, la guacherna, la fiesta persiguiendo y acompañando a un equipo que flaqueaba en el resultado. Lo que vi fue, y lo digo con mucho respeto, el arribismo de quienes pueden pagar la entrada del estadio de Barranquilla, sin la pasión para promocionar el fútbol", expresó el Alcalde de Cali.

Para Ospina, quien se calificó como un seguidor del fútbol, el hincha es quien debe apoyar desde el primer minuto de juego y ejercerle presión al rival, "no un montón de señoritos que van porque tienen con qué pagar la entrada, algunos candidatos sin votos y algunas personas que se presentan y no está allí esa fuerza inagotable que se necesita en un partido", agregó.



A su vez, el mandatario confesó no haber asistido a un juego de la Selección Colombia, sin embargo, argumentó que sus palabras surgieron tras lo que se dice en redes sociales sobre esa falta de apoyo para el equipo nacional en Barranquilla.



"Me parece un agravio que le tiren cosas a Reinaldo Rueda, porque miro el partido y voy viendo cómo se desarrolla el partido y jamás esa pasión que se debe tener en tribuna la vi presente y porque yo sí he ido muchas veces al estadio y entiendo lo que significa la barra para un equipo, para estimular los momentos más difíciles dentro del equipo", dijo.



Según Ospina, el estadio donde juegue la Selección Colombia, "debe ser uno donde el público sea un factor determinante para el equipo que juega, donde el público en su proyección y alegría estimule el resultado, por eso es que uno juega de local".



También criticó a la Federación Colombiana de Fútbol, quienes disponen de los precios para la boletería y que son asequibles para quienes puedan pagar boletas de hasta $400 mil.



"Yo creo que la selección, la Federación debe entender, que esos partidos son para quienes le colocamos todo al fútbol, no para el arribismo, para ir a verme y mostrarme, no para el modelaje, es para acompañar al equipo", aseveró.

El polémico tuit de Ospina despertó la indignación de los barranquilleros, quienes desde hace varios años acogen a la Selección Colombia en su estadio principal. Ante esto, se le cuestionó si le debía una disculpa al pueblo de la capital del Atlántico.



"No, por el contrario, si yo creo que el primer marginado del estadio Metropolitano es el pueblo barranquillero. Le garantizo que si la base barranquillera estuviese en ese estadio, sería efectivamente la caldera de presión para que la Selección Colombia lograra el resultado. Ahí lo que faltó fue sabor barranquillero a ese partido", expresó el Alcalde de Cali.



Según reveló el mandatario en la entrevista, ha realizado cuatro peticiones a la Federación para que Cali sea la sede de la Selección Colombia en sus juegos. "Las he hecho por escrito, la hice cuando estaba en el Senado, la hice en mi primera Alcaldía, y la vuelvo a hacer en esta. Yo sí creo que la Selección Colombia se debe dar la oportunidad de jugar en muchos más sitios y no únicamente en Barranquilla".