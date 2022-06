Al menos tres cuerpos faltarían por rescatar de la mina La Mestiza en Norte de Santander

El tiempo en la mina La Mestiza pasa lento. Los esfuerzos de los equipos de rescate no cesan y siguen sacando los cadáveres de los mineros que quedaron atrapados desde el lunes 30 de mayo en el socavón, luego de una fuerte explosión.



Las expresiones de ánimo y fortaleza entre familiares y amigos de los obreros complementan las jornadas de cansancio y de dolor que se perciben alrededor de la bocamina.



Sin embargo, dentro de la mina, el objetivo es hallar a todos los que hacen falta por rescatar.



En la madrugada de ayer, los socorristas sacaron el cadáver de uno de los mineros. Durante la mañana todo transcurrió entre el silencio, las miradas expectantes de los familiares y las constantes labores de las cuadrillas de rescatistas, lideradas por la Agencia Nacional de Minería.



Sobre las 11:15 de la mañana salió otro cuerpo. En ese momento, los movimientos de algunos encargados de manipular el cadáver y las conversaciones del grupo de familiares que rodearon la carpa de la Cruz Roja, adonde siempre llegan los cuerpos, se hicieron más intensas.



Las pistas que tuvieron los socorristas dieron cuenta de que se trataba del cuerpo sin vida de Germán Blanco Martínez, de 25 años.



La confirmación que entregó uno de los familiares, dio paso a escenas de tristeza y de resignación entre sus seres queridos.



En ese momento, Isabela, la prometida de Blanco, no pudo contener el dolor y rompió en llanto, al percatarse de que los planes de boda para el próximo mes quedaron en el olvido.



La mamá del minero tuvo que ser consolada por sus demás familiares, que no dudaron en rodearla y brindarle un abrazo, mientras le secaban sus lágrimas.



Los miembros de la Defensa Civil y de la Cruz Roja estuvieron atentos para atender cualquier emergencia de los dolientes.



Las esperanzas de hallar un rastro de vida se perdieron. Con resignación, los familiares recogieron algunas de sus pertenencias y acompañados del personal de la mina fueron trasladados hacia otro lugar, para recibir atención.



Mientras el dolor de la familia Blanco no cesaba, los rescatistas sacaron a otro minero faltando 10 minutos para las 12 del mediodía. Esta vez, se trataba de Pablo Antonio Gómez Vargas, de 37 años.



El reloj que siempre portaba y una marca en su cara fueron fundamentales para que los familiares lo reconocieran.



Gómez trabajó durante 19 años en minería. Los últimos 18 meses los laboró en la mina La Mestiza.



El minero, oriundo de Gramalote, dejó a una hija de 7 años. Sus familiares lo recordarán como un hombre trabajador, alegre y muy unido a sus seres queridos.



El tercer cuerpo rescatado ayer fue el de Ernesto Ramírez, de 40 años. Este hombre nació en Sardinata y dejó dos hijas.



Hasta el cierre de esta edición, todavía hacía falta por sacar tres cuerpos, por lo que las labores continuaban en el socavón.

‘Éramos una familia’



Un compañero de los mineros que quedaron atrapados en el socavón, recordó que ese lunes festivo no ingresó con ellos, porque decidió hacer un arreglo en la planta y posteriormente se ocupó en otras cosas.



Aseguró que el día del accidente se cumplió la rutina diaria. A las 6:00 de la mañana se encendió la plata que da ventilación, luego el encargado de medir los gases hizo el recorrido, revisando los monitores y sobre las 7:00 ingresaron los mineros y a las 10:30 ocurrió el accidente.



“Yo tengo 20 años trabajando en minería, empecé desde los 18. Conocí y trabajé con todos los que sufrieron el accidente y compartíamos como si fuéramos una familia. Esto es muy difícil”, aseguró el minero.



Los momentos de alegría y de bromas entre ellos será lo que más extrañará en cada labor diaria.

Los mineros atrapados

La Opinión conoció los nombres de los mineros que quedaron atrapados en el socavón de la mina La Mestiza.



Giovanni Celis, Víctor Alonso Sánchez, Germán Blanco, Omar Arias, Euclides Ibarra, Ernesto Ramírez, Pablo Gómez, Fermín Torres, Martín García, Javier Gélvez, Alexander Estupiñán, Alonso Bastos, Duglas y Wilmer, fueron los catorce mineros atrapados.



Asimismo, Fabio Cáceres García, quien resultó con el 85 por ciento de su cuerpo quemado tras la explosión, fue la primera víctima que cobró el accidente.