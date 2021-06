Aforos y regreso a clases, conozca las nuevas medidas de la pandemia en Colombia

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Ministerio de Salud de Colombia dio a conocer una serie de medidas que tienen como objetivo reactivar diversos sectores en medio de la pandemia del covid-19.



Fernando Ruiz, titular de esta cartera, expuso que las decisiones quedaron consignadas en el decreto 777 de 2021.



El documento dicta medidas sobre aforos en establecimientos y eventos, restringidos por las aglomeraciones, clases presenciales y aeropuertos.



Según las disposiciones del Ministerio de Salud, todo dependerá de la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el avance del plan de vacunación contra el covid-19. Así:

Ciudades con ocupación mayor al 85 %

Ruiz aseguró que los municipios y ciudades que presenten una ocupación de UCI superior al 85 % deberán continuar bajo medidas restrictivas.



"Especialmente en lo que tiene que ver con bares discotecas, eventos y aglomeraciones", dijo.



Ciudades con ocupación menor al 85 %

En este caso la situación cambia radicalmente, pues las ciudades y municipios con una ocupación UCI por debajo del 85 % podrán hacer uso de las libertades decretadas por el Ministerio de Salud con base en su avance en el plan de vacunación.



"Una ciudad inferior a tal porcentaje, puede partir con 25 % de aforo para eventos públicos abiertos, incluso en eventos cerrados se generan recomendaciones donde la distancia mínima puede ser de un metro, lo que aumenta el aforo", expuso Ruiz.



Esto, dice el Ministerio de Salud, no exime a los establecimientos de exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como lo son el uso de tapabocas, el lavado de manos y la ventilación de espacios.

Lea también: Privados podrán acceder a vacunas contra covid-19 desde el 15 de junio: Minsalud



Justamente, tras la autorización del Gobierno sobre el aforo, el partido de la Selección Colombia del próximo martes en Barranquilla podrá tener presencia de público (25 % de la capacidad del estadio).



"Barranquilla es una ciudad que ya bajo en afectación", explicó el ministro de Salud.

Clases presenciales

Las clases presenciales regresarían una vez todos los maestros del país estén vacunados contra el covid-19.



Esto podría darse pronto, de acuerdo Ruiz, que prevé el retorno de los estudiantes y docentes a las aulas para el segundo semestre del año.



La vacunación completa de la población docente estaría lista para "alrededor del 15 de julio", añadió.



"Las nuevas medidas lo que buscan es organizarnos un poco más para tener un protocolo de bioseguridad general que permite la reactivación de actividades tan importantes como la educación", aseveró.

Prueba PCR no va más

Las medidas también establecieron la eliminación de dos protocolos en los aeropuertos del país.



El de la exigencia de la prueba PCR negativa de covid-19 para ingresar al país y el de presentar descargada la aplicación móvil CoronApp para los vuelos nacionales.



Según Ruiz, las filas para mostrar los datos diligenciados en la aplicación ocasionaban, incluso, más aglomeraciones.

No se descarta cuarto pico

Entre tanto, el ministro aclaró que las libertades anunciadas no significan que la pandemia ha terminado y que, por el contrario, no descarta un cuarto pico de contagios de coronavirus.



"Esto no quiere decir de ninguna manera que la pandemia he terminado, estamos precisamente en el momento más duro del tercer pico y hay una probabilidad alta de que tengamos un cuarto o quinto pico", advirtió.



Dijo además que las aglomeraciones generadas por las manifestaciones de las últimas semanas han incidido en la probabilidad de un cuarto pico de contagio.