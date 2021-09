Afganos refugiados empezarán a llegar a Colombia en un par de semanas, anuncia Migración

Juan Francisco Espinosa Palacios, director de Migración Colombia, dio a conocer nuevos detalles de la llegada de afganos al país.



El funcionario manifestó que su llegada no será simultánea, sino que se dará progresivamente de acuerdo con las condiciones de cada una de las familias que llegan al país, hasta un máximo de 4 mil personas, que fue lo acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.



Los afganos que llegarán a Colombia no podrán trabajar ni estudiar, pero sí se podrán movilizar libremente por el país, después de cumplir con un aislamiento de 14 días, como medida de prevención frente al COVID-19. Su presencia en el país será temporal y Estados Unidos asumirá todos los costos que conlleve su estadía.

Los refugiados no vienen directamente de Afganistán sino que están en países como Alemania e Italia.



“Los colombianos no debemos sorprendernos de que el país se le mida a colaborar en esta situación, eso lo que quiere decir es que tenemos un país fuerte y que se atreve a dar la mano, para ser generoso no hay que ser rico, y eso lo está demostrando el Gobierno Nacional”, destacó Espinosa.



El Ministerio de Salud también está gestionando los protocolos sanitarios para la llegada al país, se les harán pruebas PCR y tendrán que realizar un aislamiento preventivo como medida de contención, además tendrán cobertura médica.



El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional están trabajando en la llegada y movilización segura de los afganos al territorio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hará cargo de los trámites necesarios que correspondan con menores.



El Gobierno aún está gestionando el hospedaje, su arribo aéreo, transporte en la ciudad, alimentación y demás detalles hasta que se dé su salida del país.



“Esta labor que nos ha encomendado el señor presidente tiene unos desafíos enormes, hay que reconocer que hay una diversidad cultural, aspectos religiosos y una gastronomía lo cual hace complejo el procedimiento”, afirmó el director de Migración Colombia.



Espinosa les hizo un llamado a los colombianos para que entiendan por la situación que está atravesando esta población e hizo un llamado al respeto por el duelo el cual están viviendo los afganos durante las últimas semanas.