Acemi cuestiona al Invima por señalar a las EPS de no entregar medicamentos

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, rechazó que el director del Invima, Francisco Rossi, señalara a las EPS de retener medicamentos en medio del grave desabastecimiento de fármacos que atraviesa el país.



“Están reteniendo y no entregando los medicamentos a los pacientes con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”, fueron las palabras del funcionario que encendieron la polémica, pues, según Acemi, la escasez de medicamentos no se puede atribuir a las EPS.

“Acemi rechaza acusaciones sin fundamento de director del Invima”: este es el comunicado del gremio respecto de las declaraciones de Francisco Rossi sobre la escasez de medicamentos en el país. ✏️ pic.twitter.com/JZOO1rzXlh — ACEMI (@acemi_gremio) March 11, 2023





“Esa afirmación es falsa y sin fundamento. Documentos del mismo Ministerio de Salud señalan múltiples causas que no pueden ser, de ninguna forma, atribuibles a las EPS, entre las que se destacan: la escasez de materias primas, inventarios insuficientes para suplir la demanda, problemas en la cadena logística, tiempos prolongados de respuesta a trámites ante el Invima, aumentos en la demanda, alta concentración de preferencias del mercado en algunas marcas”, dice un comunicado del gremio.



Igualmente, Acemi explica que análisis académicos independientes, como el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, coinciden en que existe un desabastecimiento en "un conjunto de activos" necesarios para la fabricación de ciertos fármacos.



“Los opiniones sin fundamento del director del Invima, le hacen daño al Sistema de Salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el Sistema”, dice también el documento divulgado por Acemi.



En ese sentido, el gremio pidió al Invima "ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que en nada aportan a los colombianos que hoy no cuentan con los volúmenes de medicamentos necesarios para enfrentar su condición de salud".



Finalmente Acemi invitó al Invima, al Ministerio de Salud y a todos los actores que participan en la cadena de suministro de medicamentos a trabajar en conjunto para identificar las soluciones que necesita el país frente a esta grave situación.



Según confirmó el Ministerio de Salud esta semana, los medicamentos contra la hipertensión arterial, trastornos mentales y anestésicos se encuentran en riesgo de desabastecimiento, mientras que las medicinas para tratar el VIH están totalmente escasas.