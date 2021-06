Claudia López: "A un mes el Comité del Paro y el Gobierno solo han polarizado sus discursos"

Lady Johana Fiallo García

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, denunció este lunes, durante una entrevista radial, la radicalización del Comité del Paro y el Gobierno Nacional, pues luego de un mes de haber comenzado las movilizaciones, “ambas partes aún no han establecido una mesa de diálogo con el fin de llegar a un acuerdo y solo han polarizado más sus discursos”.



Para ella, que el Comité del Paro aún no detenga los bloqueos y que el Gobierno solo haya aumentado la fuerza Pública y que los enfrentamientos se mantengan, no contribuye en nada a una pronta solución para el país.



La mandataria aseguró, además, que cada una de las partes debe dar su propio paso, el Comité del Paro, por su lado, comprometerse a que se pongan fin a los bloqueos y que se condenen todas las formas de violencia, incluidos los bloqueos. Entre tanto, no cree que la militarización sea la solución al creciente conflicto social que se vive en Colombia.

“El gobierno lo que debe hacer es pedir perdón, reconocer los errores y dejar entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lleva tres semanas rogando venir a Colombia… Un estallido social de pobreza y desempleo no se va a solucionar a bala. Aquí hay de lado y lado. Aquí hay un extremo político a la derecha apelando a la represión y hay un extremo político a la izquierda apelando a la rebelión, y ninguna de las dos nos va a sacar de la pobreza, del desempleo, del sentimiento genuino que tienen los jóvenes de injusticia. Cualquiera que conozca la historia de Colombia, sabe que aquí no se puede romantizar la autodefensa ciudadana”.



Finalmente, López hizo especial énfasis en que está dispuesta a ayudar en todo lo que sea necesario para encontrar una solución pronta a lo que sucede hoy en Colombia.



“Yo estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que haya tranquilidad, empleo, inversión. Las soluciones que dependen de Bogotá las estamos haciendo, y el que quiera y crea que yo pueda ayudar en algo para encontrar una solución consecuente, organizada, pacífica y de fondo a la crisis social que hay, siempre estaré dispuesta”.