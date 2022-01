A ocho aumentó la cifra de víctimas fatales por el accidente de tránsito registrado en la tarde de este martes en el túnel Los Venados, que hace parte de la vía La Línea.



Así lo confirmó el director de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional, Juan Alberto Libreros, quien además indicó que 27 de las 33 personas lesionadas continúan en estado de observación.



"Se presentó un siniestro vial donde un vehículo tractocamión por falla en el sistema de frenos choca con 17 vehículos con un saldo lamentable de ocho personas fallecidas y 33 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales tanto de Ibagué como de Armenia", detalló el director para RCN radio.

Lea también: ¿Qué significa y qué implicaciones tiene el 'hipercontagio' de covid que atraviesa Cali?

Las víctimas, según explico Libreros, se movilizaban en dos vehículos particulares, "uno de ellos cubría la ruta Pereira-Ibagué y sobre la otra (familia) no hemos podido obtener mayor información, tenemos una persona que está herida pero no tenemos detalles".



El conductor del tractocamión que ocasionó el choque se encuentra lesionado y es atendido en un hospital de Ibagué.



El director confirmó que ya se realizaron las inspecciones técnicas para determinar la causa de la muerte de las víctimas.



Aunque Invías informó en las primeras horas de la mañana que el sector se encuentra parcialmente reabierto, con "manejo de tráfico", conductores han indicado a través de redes sociales que aún no hay mucho movimiento y los vehículos llevan varias horas represados.