60 % de bienes para reparación de víctimas de paramilitares no se pueden vender aún

Erika Mantilla

Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, reveló este miércoles que el 60 % de los 1.624 bienes recibidos a través del Fondo para la Reparación son rurales y tienen problemas de pago de impuestos, algunos tienen ocupantes de hecho, o no están en buenas condiciones y otros requieren un proceso de recuperación.



Explicó que espera ponerlos en venta, "pero estos inmuebles no cuentan con la extinción de dominio, entonces nos toca ponerlos en un proceso de arrendamiento para que nos generen ingresos y podamos pagar las indemnizaciones a las víctimas".



Además dijo que “de forma paralela vamos adelantando todo el proceso para ponerlos al día, con el fin de buscar su monetización en el menor tiempo posible. Estos son bienes con dificultades, pero nos han representado ingresos para poder pagar esas sentencias judiciales, porque una vez entregan los bienes los postulados, hay que pagar la indemnización judicial”.



Al responder a una víctima sobre los bienes entregados por Salvatore Mancuso, el director de la Unidad para las Víctimas manifestó que "cuando se hace una revisión de los bienes, estos tienen muchos problemas. Nosotros tenemos inmuebles que se han logrado legalizar y están el proceso de la monetización o hacer el remate para poderlos vender, pero por la misma naturaleza de estos bienes no es fácil hacer la monetización, una persona no está buscando comprar lo bienes de este exjefe paramilitar”.



Finalmente planteó que “existen esos fantasmas y temores frente a los bienes, lo que también dificulta legalizarlos. Por ejemplo, la casa de Salvatore Mancuso en Córdoba, la misma Unidad tuvo que tomarla en arriendo, allí funciona la oficina de la Dirección Territorial, porque no fue fácil venderla por su historial. El dinero del arriendo va al Fondo para pagar indemnizaciones judiciales”.

Lea además: Carlos Antonio Lozada afirma que ejecutó "la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado"