394.290 dosis más de vacuna contra covid-19 de Pfizer llegaron a Colombia este 26 de mayo

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un nuevo lote de dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por los laboratorios Pfizer/BioNTech llegaron al Colombia en la tarde de este miércoles.



Se trata de 394.920 biológicos que hacen parte del acuerdo bilateral realizado entre el Gobierno nacional y la casa farmacéutica.



Estas dosis irán destinadas "en su totalidad para primeras dosis, para las personas de 50 y más años y con comorbilidades de 40 y más años, además de los grupos priorizados", explicó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.



"Es un avance muy importante en el Plan Nacional de Vacunacióm, recordar que en este momento de apertura, sin agenda, de 55 y más años, y estamos agendando a personas de 50 a 54 años y personas con comorbilidades", agregó Moscoso.

Puede leer: Más de 8.6 millones de dosis de vacunas anticovid-19 han sido aplicadas en el país



El funcionario reiteró la invitación a los ciudadanos para que se acerquen a los puntos de vacunación y recalcó que en este momento hay biológicos disponibles.



"Tenemos los dos sistemas de acceso abiertos, no hay razón para que no se vacunen. En lo posible, recomendamos utilizar el mecanismo de agendamiento: si no lo han llamado, proceda a llamar a su IPS y EPS y pida, por favor, que lo agenden. Si no se puede comunicar, diríjase a cada uno de los puntos de vacunación. Recordar que si va sin agenda, es muy probable que tenga que hacer un proceso de espera importante", apuntó Moscoso.



Hasta este miércoles, al país han llegado 14.240.044 dosis de vacunas contra el covid-19; 7.500.004 del biológico desarrollado por Sinovac, 5.583.240 del de Pfizer y 1.156.800 del de AstraZeneca.

El día de hoy llegaron 394.290 dosis de la farmacéutica Pfizer al pais



Completamos 14.240.004 dosis de las diferentes farmacéuticas #PlanNacionalDeVacunación #YoMeVacuno pic.twitter.com/oXWrkEPNfb — Victor Munoz (@Vicmunro) May 26, 2021

Con corte a las 11:59 p.m. de este martes, en el país han sido aplicadas 8.613.236 dosis, de las cuales 3.173.606 corresponden a la segunda aplicación, es decir, que más de 3,1 millones de colombianos tienen ya su esquema de vacunación completo.



Los territorios con más dosis aplicadas son Bogotá (1.720.748), Antioquia (1.308.987), Valle del Cauca (785.969), Cundinamarca (497.746), Santander (442.634) y Barranquilla (318.827).