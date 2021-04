3,5 millones de personas cayeron a la pobreza en Colombia en el 2020

Natalia Moreno Quintero

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, informó este jueves que el porcentaje de pobreza monetaria en el país aumentó un 19 % en el 2020 hasta situarse en 42,4 %, lo que se traduce en un incremento de 3,5 millones de personas que no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.



Según la información divulgada por la entidad, Colombia pasó de 17,4 millones de personas en situación de pobreza en 2019 a 21 millones en 2020.



Respecto a la pobreza extrema en el país, se vio un incremento de 2,79 millones de personas en este condición, al pasar de 4,68 millones de colombianos en 2019 a 7,47 millones en 2020.



Según explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane, la línea de pobreza monetaria a nivel nacional corresponde a un ingreso de $331.688 per cápita y de $145.004 per cápita en el caso de pobreza extrema.

Lea además: Duque no retirará reforma tributaria: "existe posibilidad de modificarla en el Congreso"