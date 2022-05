14 mineros continúan atrapados tras explosión de mina de carbón en Norte de Santander

Autoridades locales informaron este martes que catorce obreros siguen atrapados en una mina de carbón en el municipio colombiano de Zulia, en la frontera con Venezuela, tras una explosión.



"No perdemos la fe y la esperanza de que estas 14 personas que están allí atrapadas pueda ser que las encontremos con vida", dijo Manuel Pradilla, alcalde de la localidad, en entrevista con el canal RCN.



Uno de los obreros que se encontraba en el exterior de la mina fue alcanzado por "la explosión y la onda de gases" que le dejaron "quemaduras en todo su cuerpo", añadió.



La explosión que dejó un herido y 14 personas atrapadas dentro de la mina en la vereda El Abarico, en El Zulia, Norte de Santander se registró hacia las 11:50 de la mañana de este lunes festivo.



Los organismos de socorro y salvamento minero se trasladaron para atender la emergencia. La mina que explotó se llama La Mestiza y se encuentra alejada de la vía principal que comunica a El Zulia con Astilleros.



"Hallarlos con vida es una posibilidad remota”, aseguró el secretario de Salud de El Zulia, Gerson Hoyos, tras la emergencia.



Y añadió: "No ha sido posible el rescate o el ingreso de momento porque por la acumulación de gases salvamento minero no ingresa hasta que no bajen los niveles de lo tóxico, a medida que pasa el tiempo".



Lo que se pudo conocer

Minutos después de la explosión, mientras los vecinos veían una gran columna de humo, llegaron varios mineros, que afortunadamente estaban en los alrededores del hecho, y explicaron que la explosión se había presentado en la bocamina, bloqueando a los trabajadores que estaban dentro.



“Nos dijeron que había una persona herida, un hombre que estaba muy cerca del lugar de la explosión, trabajaba halando el vagón que entraba y salía de la mina con carbón, estaba muy herido por esa explosión, tenía quemadoras de segundo y tercer grado”, dijo un habitante del sector.



De inmediato, unos habitantes se encargaron de trasladar el herido a un centro asistencial en El Zulia, otros buscaron alertar a los entes gubernamentales y los organismos de socorro sobre la crítica situación de los mineros encerrados, y los demás volvieron a La Mestiza para ver cómo podrían encontrar una forma de abrir un paso entre los escombros que habían dentro de la mina.



Al llegar al lugar encontraron varias láminas de zinc destruidas y esparcidas en el suelo, andamiajes rotos y una cantidad considerable de hollín, rocas y tierra ennegrecida que había en la entrada a la mina.



“Escuchamos un gran impacto explosivo y fuimos a verificar qué había sucedido. Después de llegar a la mina, hicimos el conteo de cuantos trabajadores estaban afuera y notamos que catorce de ellos estaban dentro cuando sonó el estruendo. Lo que nos dijeron los otros trabajadores, es que al parecer, los mineros estaban a unos 300 metros de profundidad en el momento de la explosión”, dijo un habitante de la vereda.



El herido, debido a la gravedad de sus quemaduras fue remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), donde al cierre de esta edición seguía siendo atendido. Su pronóstico era reservado.



Al cierre de esta edición, los organismos de socorro seguían haciendo los análisis respectivos para preparar el rescate. La primera hipótesis que se tiene de la explosión, es que fue por la gran cantidad de gases acumulados en la mina.



Los nombres de algunos de los mineros atrapados son Wilmar Torres, Alonso Bastos, Martín García, Euclides Ibarra, Pablo Gómez Vargas, Germán Martínez, conocido como ‘Covi’.



“Los hombres atrapados son de varios municipios, sé que hay de El Zulia, Sardinata, San Cayetano y uno de Cúcuta”, concluyó el habitante del sector.