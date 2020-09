Zonas comunes en unidades sí están abiertas, conozca las normas a seguir para poder usarlas

Erika Mantilla

Parques, zonas de juego y sedes sociales en unidades residenciales están habilitadas para sus residentes desde el 1 de septiembre, cuando inició el aislamiento selectivo en Colombia. Sin embargo, existe una serie de condiciones para quienes deseen usarlos, determinadas por las autoridades locales.



En Cali estos espacios están abiertos y de acuerdo al Decreto 1168 del 2020, es responsabilidad de la administración, el comité de convivencia y residentes, establecer horarios y medidas que garanticen el distanciamiento físico.



Desde la Secretaría de Salud Departamental explicaron cuáles son las determinaciones sanitarias para proteger a las personas y facilitar espacios de esparcimiento bioseguros en los conjuntos residenciales.

María Cristina Lesmes, a cargo del despacho, dijo que los niños deben estar bajo supervisión de un adulto que se encargue de la desinfección para el uso de los juegos infantiles, de manera constante, y garantice que el menor conserve la distancia de otras personas.



Para los mayores de edad sigue siendo obligatorio el uso adecuado de tapabocas y el distanciamiento físico.



Sobre el uso de piscinas y zonas húmedas hay diferencias entre lo que dicen las autoridades: mientras la dependencia regional sostiene ya se puede acceder a estos espacios, el Municipio se acoge a la Resolución 890 del 2020, que restringe el uso de zonas no esenciales.



Al respecto Lesmes afirmó que en "las unidades residenciales se debe llegar a un acuerdo para abrir las piscinas, parques infantiles y las áreas sociales, siempre que no estén todos los residentes al tiempo". Enfatizó que "debe haber un ordenamiento para regular el uso de las piscinas".

Subsecretario, cómo quedamos con estas declaraciones de la @secsaludvalle? pic.twitter.com/O1lG9jMowD — Katherine Aguirre (@katheaguirreCOL) September 4, 2020

Pero el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, aseguró que el uso de zonas comunes no esenciales, "como piscinas, turcos y saunas, no estará permitido, hasta tanto se expida una nueva norma".



"Aún está vigente la Resolución 890 del 2020, que es la que prohíbe el uso de piscinas y al extender la emergencia sanitaria, sin una nueva regulación al respecto, hay que interpretar que la restricción sigue vigente también", explicó.



Señala que se solicitó una aclaración al Gobierno Nacional, pero aún no hay respuesta por parte de los ministerios de Salud y del Interior.

¿Tienes dudas sobre el uso de zonas comunes? 🤔



Nuestro Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control aclara las medidas y restricciones relacionadas con estas áreas, conócelas aquí 👇🏼#CaliUnidaPorLaVida 💙❤️💚@AlcaldiaDeCali@JorgeIvanOspina@SoyCarlosRojas@Dranguetpic.twitter.com/s9EWz0HAwP — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) September 4, 2020

