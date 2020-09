Galería Santa Elena: vigilancia constante en la plaza de mercado para evitar focos de covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

Frente al temor de la comunidad por un posible rebrote por coronavirus en la plaza de mercado de Santa Elena, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dio un parte de tranquilidad, asegurando que todavía no se ha encontrado un foco que prenda las alarmas de nuevo en este sector del sur de la capital vallecaucana.



“Seguimos con la toma de muestras a través de la estrategia de microterritorios. A esto se suman las visitas del Hospital Móvil de la ESE Centro, que estuvo un día la semana pasada y este martes va a realizar otro acompañamiento para identificar otros casos sospechosos”, explicó la funcionaria.



Torres agregó que el sector es monitoreado constantemente con el sistema de georeferenciación, actividad que es complementada con las campañas de sensibilización de ‘Guardianes por la Vida’ hacia comerciantes y compradores.



Con corte al informe semanal del pasado 1 de septiembre de la Secretaría de Salud de Cali, el barrio Santa Elena presentaba un total de 14 casos de coronavirus activos, lo que lo ubica en el puesto 56 de los sectores más afectados en la ciudad. Es decir, es un panorama más controlado a comparación de mediados de junio, cuando en la zona había un reporte de hasta 107 personas contagiadas.



Pero velar por la cuestión sanitaria no es el único tema que preocupa a quienes viven y laboran en Santa Elena, sino también en cómo se garantiza un control permanente de los residuos, que el espacio público no se vea limitado por el comercio estacionario y que no se presenten constantes embotellamientos viales, sobre todo en la Calle 23 entre carreras 29 y 32.

De hecho, la semana pasada hubo constantes llamados de algunos líderes del sector para que este no pierda los resultados que arrojó la intervención una vez se llevó a cabo el cordón sanitario a inicios de junio.



“Hemos solicitado a la Administración que regresemos a ese ambiente de bioseguridad, así como de un mejor control del espacio público y la movilidad del sector, que es muy compleja los días de mercado, que son miércoles y viernes”, manifestó Blady Ortiz, vicepresidente de AsoSanta Elena.



Cabe recordar que dichas acciones permitieron restaurar tres kilómetros de vías, desde la Carrera 29 A a la 32 y en las Calles 19, 20, 21, 22 y 23.



Además, se delimitaron los espacios para la reubicación de los vendedores ambulantes y el descargue de mercancía. Asimismo, se encuentra la reubicación de vendedores ambulantes dentro de la plaza de mercado de la misma galería Santa Elena, de los cuales ya se han beneficiado 15 y se esperaría la llegada de otros 20 para completar los cupos totales con los que cuenta dicho escenario.



Carmenza Rodríguez, una compradora e recurrente en el sector, contó a El País: “Si bien no vi tanta basura como antes, cuando había montañas de residuos en las esquinas, sí me costó bastante atravesar la Calle 23 con el carrito para hacer el mercado, porque había una congestión tremenda, incluso con carretas atravesadas. Eso fue el viernes pasado en la mañana”.



A esta voz de inconformidad se suman la de algunos comerciantes que aseguran un crecimiento de los residuos en la galería, sobre todo en el cruce entre la Carrera 29 y la Calle 23.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, reconoció: “Dentro de lo pactado con los comerciantes, quedó establecido un manual para las medidas de control de espacio público, cuyo cumplimiento se empezó a relajar por estos días, como el hecho de que algunos vendedores estacionarios empezaban a correrse un poco más de lo permitido”.



Frente a esto, el funcionario aseguró que aumentarán los controles en la galería, al pasar de 12 funcionarios en tierra a 24. “Si bien el proyecto para la transformación estructural de Santa Elena se desarrolla a un paso lento, no se puede pensar que ha estado pausado o abandonado”, aseveró Dranguet.

La galería produce cerca de 7000 empleos directos e indirectos, además de que moviliza cerca de 20.000 toneladas de alimentos cada mes.

Operativo de limpieza



Un total de 700 metros cuadrados que estaban invadidos de residuos en la Calle 25 con Carrera 30, en la galería Santa Elena, fueron recuperados tras un operativo de limpieza llevado a cabo por el Dagma y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (Uaespm).



“Tras hacer la recolección de residuos en este punto, se llevó a cabo la nivelación del terreno, el cerramiento del perímetro y la siembra de 300 plantas ornamentales”, indicó Jorge Plazas Herrera, líder del equipo de aseo de la Uaespm.



El funcionario agregó: “Cada día en la galería se recogen hasta 150 toneladas de basura. Estas actividades las complementamos con jornadas de información, educación y comunicación con los comerciantes de la zona”.

‘Nueva Santa Elena’

Una de las obras banderas de la intervención estructural en la galería es el megaproyecto ‘Nueva Santa Elena’, que no solo busca darle una nueva cara a la plaza sino a 13 manzanas aledañas.



De aquí a diciembre se desarrollará el proceso de formulación, que contendrá todos los detalles técnicos de la obra, para que en 2021 inicie su implementación.



Si bien ya se cuentan con algunos planos preliminares que dan cuenta de ciertas remodelaciones de infraestructura, todavía no se ha determinado cuánto costaría el proyecto. Sin embargo, el alcalde Ospina lo estima en $100 mil millones.