Video: ¡Ni charlar se puede! Roban a dos personas en el antejardín de una casa en Cali

Un nuevo caso de hurto ha causado indignación en Cali. El hecho se presentó el pasado martes 11 de octubre, en horas de la noche, cuando una pareja de delincuentes asaltó a dos personas que se encontraban afuera de su vivienda en el barrio Villa Colombia, al nororiente de la ciudad.



En el video se muestra cómo uno de los presuntos ladrones hurta las pertenencias de las víctimas, mientras el otro espera en moto; una vez cometido el acto, ambos emprenden la huida.

YA NI SENTARSE AFUERA DE SU CASA SE PUEDE. 🤦‍♂️



Sujetos armados robaron a dos señores que estaban sentados afuera de su vivienda en el barrio Villa Colombia. 😡



¿Para cuando la seguridad señor @Dranguet los caleños no aguantan más?@JorgeIvanOspina



Aunque las víctimas no sufrieron daño físico, en redes sociales los internautas manifestaron que "ya no se puede estar tranquilo en ningún punto de la ciudad, ni siquiera en la casa", por lo que expresaron al alcalde Jorge Iván Ospina y al secretario de seguridad, Jimmy Dranguet, su inconformismo por la falta de seguridad.



“No hay de que quejarse con nadie, mientras en Colombia no haya una reforma a la justicia donde los delincuentes paguen por sus delitos, esto seguirá siendo algo normal. El robo y el atraco en Cali y Colombia es como un trabajo cualquiera, es algo normal”, subrayó uno de los internautas.