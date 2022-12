Video: Motociclistas continúan ocultando sus placas para no ser detectados en Cali

En video quedó registrado el momento en el que un motociclista se mueve por las calles del norte de Cali con la placa de su vehículo levantada, de manera que no se pueda reconocer el número de su matrícula y quizás su identificación.



Este hecho ha generado rechazo por parte de la ciudadanía, que manifiesta que ya no se respetan las normas de tránsito de la ciudad y las autoridades correspondientes no hacen nada por evitarlo.



Asimismo, en redes sociales muchos internautas se atrevieron a decir, que este tipo de acciones generan desconfianza, ya que en muchas ocasiones son tácticas que utilizan los delincuentes para no ser detectados y así cometer sus actos.



"Eso ya es el día a día, por nada bueno andan así, o van a robar, a matar o tienen vencidos los documentos", señaló un usuario, vía Twitter.



Cabe mencionar, que hasta el momento de la Secretaría de Movilidad, ni el Tránsito han dado respuesta sobre tipo de acciones que toman cada vez más fuerza en la ciudad.

👉 En video quedó evidenciado como un motociclista se mueve por las calles de la ciudad, con la placa del vehículo levantada, de manera que no pueda ser detectado el número de la matricula. Una táctica que de está volviendo común entre conductores.



