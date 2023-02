Video: manifestantes en Cali impidieron labor de periodistas de RCN y W Radio

Con silbatos, empujones y arengas, decenas de personas que marchaban este martes 14 de febrero en favor de la reforma a la salud y las políticas implementadas por el Gobierno de Gustavo Petro impidieron que las periodistas de Noticias RCN y W Radio informaran sobre el desarrollo de la marcha.



La andanada de arengas e insultos contra las periodistas Ingrid Tovar y Erika Rebolledo se presentó en el Parque de las Banderas, el lugar en el que confluirían las marchas que convocaron diferentes sindicatos para expresar su respaldo al gobierno de Gustavo Petro.



“Yo estaba ya preparada para mi directo del medio día, hice un titular, y cuando estaba para el directo que era a las 12:50 dela tarde, no pude salir. Lo que me hace sentir frustrada y con algo de indignación es que no me permitieran hacer mi trabajo”, expresó Ingrid Tovar, corresponsal de Noticias RCN en la ciudad de Cali.



En video quedó registrado el momento en el que algunos manifestantes impidieron a periodistas de Noticias RCN y W Radio cubrir lo que estaba sucediendo en el Parque de las Banderas. pic.twitter.com/HKV9YxuQrF — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 14, 2023

Le puede interesar: Con normalidad culminaron marchas convocadas por el Gobierno en Cali

Explicó que llamó a Erika Rebolledo de W Radio para hacer el trabajo porque no quería estar sola “cuando se amontonó un poco de gente que empezó a gritarnos e insultarnos y no solo era conmigo sino contra ella y fue cuando llegó Sebastián Bedoya de CMI y Luis Felipe de Blu Radio que nos ayudaron a irnos moviendo y salir del lugar”.



Desde Bogotá, donde ya estaban preparados para el directo, advirtieron la situación de riesgo en la que se encontraba la periodista y le pidieron que abandonara el lugar por su seguridad.



“La cosas no terminó detrás del carro donde cortan el video que está circulando, sino que luego llega más gente y nos rodean de nuevo y una señora que está detrás de una bandera me manda la mano y le pedí que no me pegara, pero poco a poco se fue retirando la gente y por fortuna no pasó nada grave”, relató la periodista, quien indicó que su único llamado es a que “nos dejen trabajar”.