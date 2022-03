Video: El momento en que administradora de una droguería se enfrentó a ladrones en Cali

En video quedó registrado cómo la administradora de una droguería, en el oriente de Cali, se enfrentó con dos supuesto clientes que fingiendo necesitar atención, entraron al lugar para robar.



La mujer, quien se opuso al hurto pese a ser golpeada y arrastrada por el suelo, logró al final frustrar el robo de los sujetos quienes, según ella, eran de nacionalidad extranjera.



“Llegan los dos señores a tomarse la presión, en esas le coloco el tensiómetro y ahí me saca el arma y me apunta, entonces yo empiezo a forcejar, me dañó las gafas y me lastimó, me metió el arma a la boca", aseguró la mujer.

En video quedó registrado el momento en el que la administradora de una droguería en el oriente de Cali se enfrentó a los delincuentes que intentaban robar su establecimiento.



Video tomado de redes sociales pic.twitter.com/dxjKpiDMPU — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 31, 2022



De acuerdo con la víctima, estos hombres llevaban tiempo siguiendo sus pasos, puesto que ya habían arrimado al lugar en dos ocasiones buscando la misma atención.



“Uno de ellos ya había venido en dos ocasiones, él cree que no lo reconocí por el tapabocas, pero yo me grabé su cara”, indicó la administradora.



Le puede interesar: Denuncian nuevo ataque contra agente de tránsito que atendía puesto de control en Cali