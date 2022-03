Video: Denuncian agresión por parte de un conductor del MÍO hacia un un adulto mayor

Hay indignación en Cali tras un hecho de agresión a un adulto mayor por parte de un conductor del MÍO que empujó a la persona, haciéndola caer.



El suceso quedó registrado en video, grabado al parecer por uno de los usuarios del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad que se encontraba en la Terminal de Menga, norte de Cali.



En el video se aprecia cómo el adulto mayor intenta subirse al bus, mientras hablaba con el conductor de una forma alterada, cuando de repente es empujado desde dentro del bus, cayendo fuertemente al suelo.

Pasajeros del MIO denunciaron que un conductor del sistema agredió a un adulto mayor que había reclamado por demoras en los buses en la terminal Menga.



🎥 Video tomado de redes sociales pic.twitter.com/kM2Hd9U4Wz — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 18, 2022

Lea también: Autoridades en alerta por disputas entre barristas que se están tomando las vías de Cali



Según versiones de los testigos, la agresión se produjo luego de que el señor le reclamara al conductor por la demora del servicio.



"El señor le reclamó porque llegó y no arrancaba por estar chateando y hablando con otros dos funcionarios, entonces el señor se enfureció y cuando vimos fue que lo empujaron y cayó de lado. De una le dijimos que le pudo haber dañado la columna y a lo que él vio que la gente arrancó para darle, prendió el bus y se fue", dijo una testigo del hecho en entrevista con Blu Radio.



La mujer agregó que posteriormente el conductor llegó a la bahía, pero aseguraba que no había sido el implicado.



"Llegó y dijo que no, que él no era. A mí me dio rabia, estaba furiosa y le dije que hiciera de cuenta que era su papá", contó la mujer.



Este hecho ha despertado indignación entre los usuarios del MÍO, además, la empresa de buses anunció que están investigando lo ocurrido.