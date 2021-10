Víctor Escobar podrá acceder a la eutanasia: juez ordenó a EPS practicar el procedimiento

Víctor Escobar, el caleño que lleva dos años luchando por acceder a la eutanasia ante los fuertes dolores y sufrimientos que padece, por fin se podrá someter al procedimiento.



El juez 17 civil del circuito ordenó a la Entidad Promotora de Salud, EPS, Coomeva coordinar, en un plazo máximo de 15 días, un comité científico para que brinde un acompañamiento integral al paciente y su familia en el proceso de adopción de la decisión de morir dignamente.



Así mismo, la EPS deberá "adelantar, acompañar y garantizar el proceso de eutanasia del accionante en el menor tiempo posible, que no podrá ser superior a lo que el paciente indique o máximo 15 días después de reiterada su decisión".

Luis Carlos Giraldo, abogado del paciente, indicó este martes que el comité ya se conformó y que Víctor está siendo valorado por el mismo.



"Hay 15 días para que se realice este procedimiento, se conforme el comité y se haga el acompañamiento. Si Víctor dentro de estos 15 días escoge una fecha superior al momento de su muerte, puede cambiarse esa fecha; si él decide no realizarse la eutanasia, puede hacerse; si el comité es consultado y los médicos que lo conforman dicen que no aprueban la eutanasia, están prevaricando ante la justicia", explicó el jurista.



Víctor Escobar lleva dos años pidiendo morir dignamente luego de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares, tener una movilidad limitada y sufrir Epoc pulmonar crónico.



La autorización del procedimiento fue celebrada por el paciente y su familia, así como líderes políticos y de opinión que defienden el "derecho a morir dignamente".



"Estamos felices, Víctor está feliz, está pensando en descansar, por fin, de estos dos largos años que ha pedido que se le practique la eutanasia, y no se ha podido", resaltó Giraldo.

Por su parte, el representante vallecaucano Juan Fernando Reyes Kuri destacó que "con esta decisión del juzgado, Víctor será el primer caleño en recibir la eutanasia sin ser paciente terminal, con esto queda demostrado que cada quien es libre de decidir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad. Ahora Coomeva tiene 15 días para organizar el Comité y que se pueda acceder a la eutanasia sin 'tramititis', ya fue suficiente tantos años de sufrimiento y lucha por conseguir el derecho".



El congresista recordó que la Corte Constitucional amplió el derecho a morir dignamente a pacientes no terminales y que el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Colombia, del cual Reyes Kuri es autor, pasó su primer debate en el Congreso.



"El Estado debe respetarle el derecho a cada persona a definir su proyecto de vida, con el único límite de los derechos de los demás y el orden jurídico" concluyó el representante-