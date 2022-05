Varios municipios están lejos de dejar el tapabocas en espacios cerrados ¿qué está pasando?

En el Valle del Cauca ya son seis los municipios que cumplieron con el requisito de tener el 40 % de su población con refuerzos de la vacuna anticovid, por lo que ya no es necesario usar el tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, la mayoría de los territorios del departamento parecen estar ‘colgados’ en la persecución de esta meta.



Buenaventura, Candelaria y Palmira son algunos de los municipios que van a paso lento en la aplicación de los refuerzos de la vacuna contra el covid; de hecho, en algunos de ellos no se supera ni el 20 % de la población con estas dosis, según datos de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.



Por ejemplo, Buenaventura tiene una población de alrededor de 312.714 personas, de las cuales solo cerca del 9.3 % han accedido a las dosis de refuerzo de la vacuna anticovid, lo que representa 29.345 habitantes de este territorio, según datos de la Secretaría de Salud local.



De hecho, el año pasado el Ministerio de Salud anunció que acompañaría los procesos de vacunación del Distrito de Buenaventura para poder subir las coberturas, pero este esfuerzo no dio muchos frutos.



De igual manera, las autoridades de Salud de Candelaria están teniendo dificultades para que su población acceda a las dosis de refuerzo, lo que ha hecho que tan solo reporten el 16 % de sus habitantes con tercera o cuarta dosis.



“Hemos encontrado que en el tema de refuerzos los adultos están muy resistentes. Además de eso, las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en cuanto al no uso de tapabocas y la no presentación del carné, en algunos territorios, ha hecho que la comunidad no crea en el tema del covid, en la vacunación ni en nada por el estilo”, recalcó Daniela Munar, coordinadora de vacunación covid de Candelaria.



No obstante, Munar resaltó que siguen con los procesos de educación a la comunidad y la vacunación covid en casas y empresas, para así poder lograr aplicar los refuerzos a más de 30.000 habitantes que hacen falta para llegar al 40 % de cobertura exigido por el MinSalud.

Los municipios del Valle que cumplen con el requisito de refuerzos anticovid y, por ende, no es obligatorio usar tapabocas en espacios cerrados son: Obando, Ulloa, El Águila, El Cairo, Yotoco y Cali.

“Nosotros hemos sumado esfuerzos y estamos en un proceso de hacer una reestructuración de los equipos de vacunación. Tenemos pensado que antes de diciembre, ojalá se pudiera en septiembre, cumplamos con ese 40 % y que nuestro municipio pueda dejar de usar el tapabocas”, expuso Munar.



Por otra parte, Palmira también presenta un bajo ritmo en la aplicación de las terceras y cuartas dosis, reportando hasta el momento un 26 % de su población que ha accedido a ellas.



“La llegada de las vacunas más rápido y en mayor cantidad a ciudades vecinas, en nuestro caso Cali, hace que la gente se desplace hacia ese municipio y las dosis que debemos haber aplicado nosotros se pongan por fuera, entonces no se cuenta dónde vive la persona sino dónde se pone la vacuna”, argumentó Ana Lucía León, referente de vacunación covid de Palmira.



Asimismo, la funcionaria agregó que han identificado que el cambio de directrices en el proceso de vacunación a nivel nacional ha confundido a los habitantes de la ciudad.



“Por ejemplo, tenemos a gente que sigue esperando que todas sus dosis sean con la misma vacuna. A pesar de que hemos hecho difusión a través de diferentes medios, muchos aún no han entendido que ya se puede tener vacunas con diferentes biológicos”, precisó León.



León añadió: “No me atrevería a dar una fecha en la que podamos cumplir con la exigencia del 40 % de la población con dosis de refuerzo, ya que necesitamos vacunar alrededor de 55.000 personas para ello; pero, por eso, también estamos planeando junto con la empresa privada sortear un premio económico, entre las personas que se vacunen en mayo”.

Según los datos más recientes de vacunación de la Secretaría de Salud del Valle, con corte al 26 de abril, los municipios que tienen más baja cobertura en refuerzos, a parte de los ya mencionados, son: Yumbo con 17 %, Roldanillo 19 %, Jamundí 16 % y Florida con el 13 %.

En total son 331 municipios que en Colombia ya pueden dejar de usar el tapabocas en espacios cerrados, debido a que cumplieron con el 40 % de su población con refuerzos anticovid.

Llamado para acceder a los refuerzos

Desde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca mostraron preocupación y recordaron la importancia de la vacunación contra el Covid-19.



“Nuestro trabajo articulado para las Alcaldías está en la búsqueda de los usuarios que no han completado sus esquemas y en la necesidad del refuerzo de la vacuna. Solamente cuando el departamento llegue al 70 % de segundas dosis y el 40 % en terceras tendremos la oportunidad de quitarnos el tapabocas en espacios cerrados”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.



En ese mismo sentido, la funcionaria recordó que, aunque hay una disminución, aún se reportan casos positivos del virus en el departamento y que, además, hay alrededor de cuatro personas luchando por su vida en Unidades de Cuidado Intensivo, UCI.



“La vacunación contra el Covid-19 es una oportunidad que muy pocas poblaciones del mundo tienen acceso y nosotros, afortunadamente, la tenemos, entonces los invito a completar esquemas y a acceder a las dosis de refuerzo porque el virus no ha desaparecido”, añadió Lesmes.



Actualmente en el Valle del Cauca cerca del 74 % de la población tiene primeras dosis, 63 % esquemas completos y el 24 % han accedido a las dosis de refuerzo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del departamento.