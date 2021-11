Usaca-móvil: el bus multibeneficios que brinda ayuda a comunidades vulnerables de la región

Con el propósito de atender las necesidades de la sociedad y contribuir con el desarrollo integral del ser humano, la Universidad Santiago de Cali creó una nueva alternativa que beneficia a Cali y al Valle del Cauca en general: el Usaca-móvil, un autobús equipado con consultorio médico, odontológico, jurídico, y que también ofrece vacunación y fisioterapia. Su objetivo es brindar diferentes servicios a comunidades vulnerables de la región.



“Surge a raíz de la iniciativa de la junta directiva en cabeza del señor rector Carlos Andrés Pérez Galindo, en la cual se analizó cómo llegar a sitios donde se requiere un apoyo e impacto social extra. En cada brigada se está logrando un reto entre 200 y 280 atenciones médicas y odontológicas, por ejemplo. Es agradable y satisfactorio observar la alegría en los rostros de las personas cuando vamos llegando y logran ver la magnitud del bus mientras hacen las filas para ser atendidos”, comentó Jorge Humberto Restrepo Zapata, coordinador de Extensión de la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de Cali.



Desde el móvil se pueden atender todo tipo de consultas: sintomatologías, rehabilitación, afectaciones músculo-esqueléticas y del desarrollo físico del ser humano, en general. Cuenta con equipos de valoración y evaluación médica que permiten hacer un diagnóstico completo y si es necesario, la realización de tratamientos que incluyan la parte farmacoterapéutica.



Los diferentes consultorios están dotados de escritorios, camillas, sillas, gavetas para almacenar los equipos médicos, equipos para la esterilización de los elementos que lo necesiten, nevera, canecas de desechos tóxicos, y hasta poleas para realizar correctamente las consultas de fisioterapia. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de cada población se adecúa el Usaca-móvil aumentando o disminuyendo algún servicio.

El objetivo principal es permitirles a las personas que accedan a servicios de salud y jurídicos de calidad sin tanto trámite. Además, el bus se centra en visitar lugares con población vulnerable que no cuenta con instalaciones suficientes e integrales. Ha logrado prestar sus servicios en lugares como Palmira, en Cali, Yotoco, Media Canoa, Buga, entre otros, del Valle del Cauca y e incluso, en Padilla, Cauca.



“Nuestra primera y gran iniciativa se ejecutó en el municipio de El Cerrito cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, en donde más de 300 asistentes recibieron atención en fisioterapia, medicina general, vacunación, toma de pruebas covid, asesoría jurídica y empresarial. Además, se atendió población de la tercera edad que pudo acceder a servicios que normalmente no puede tener con facilidad y más, con la congestión y las limitaciones del sistema de salud”, afirmó Jesús David Perdomo, administrador de empresas y director de la seccional Palmira de la Universidad Santiago de Cali.



Este bus multibeneficios trae grandes ventajas para las comunidades e incluso, para la población estudiantil de la Universidad Santiago de Cali, ya que los servicios que se ofrecen en el vehículo permiten a las siete facultades de este centro educativo estar vinculadas a la prestación de servicios extramurales, pues los estudiantes que están desarrollando prácticas en áreas específicas del conocimiento pueden realizarlas con las comunidades que son atendidas.



Personas y entidades del sector salud interesadas en participar de este proyecto comunicarse al PBX 518 3000 ext. 6507 o 6508 o a decanatura

@salud usc.edu.co

Kelly Dayana Posada, médico interno de la Seccional Palmira de esta institución, resalta las ventajas de pertenecer y participar en las brigadas del Usaca-móvil. “Pude participar porque en el momento que hicieron las brigadas yo ya había iniciado mi internado y estaba en quinto año, es decir, que estoy viendo prácticas 100% y ya he tenido contacto con pacientes”.



Para la futura médico, son muchas las ventajas que les proporciona el Usaca-móvil: el aprendizaje es principal, el contacto con la población más vulnerable y de escasos recursos es fundamental porque aprender a manejar ese tipo de situaciones nos permite acercarnos más a la vida real. No todo es como lo vemos en las clínicas y hospitales, hay personas que ni siquiera tienen acceso a un centro de salud y lo más cercano que pueden tener de un médico, de una cita odontología, incluso del apoyo de un abogado es el Usaca-móvil. “Como estudiante, como interna y próximamente egresada de la universidad, disfruto y valoro estas brigadas, me encararía que más estudiantes pudieran participar”.



La ciudad de Buga también se vio beneficiada con una gran jornada de atención gratuita realizada para todos los bugueños. Hasta el lugar se desplazaron adultos y niños que recibieron servicios en medicina general, odontología, fisioterapia, emprendimiento empresarial y asesoría jurídica.



La brigada estuvo liderada por un equipo de profesionales santiaguinos, altamente calificados para brindar una atención integral y excelente, en la que los ciudadanos pudieron resolver sus inquietudes jurídicas, apalancar sus emprendimientos y una valoración, diagnóstico y tratamiento efectivo de diferentes situaciones de salud.



“Es formidable la vinculación que hace la Universidad Santiago de Cali con el municipio de Guadalajara de Buga, la alta dirección se comprometió y nos cumplió. Estamos muy contentos porque hemos llegado a un sector necesitado de la ciudad, donde se albergan muchos desplazados y víctimas del conflicto armado y que no podemos abandonarlos ni dejarlos solos. Yo desde el Ministerio Público, celebro el gran esfuerzo que hace la universidad para que este Usaca-móvil tenga la posibilidad de llegar hasta los sectores necesitados y espero que sigamos trabajando mancomunadamente para llegar a muchas otras zonas necesitadas de estos servicios”, expresó el personero municipal de la ciudad señora, Efraín Rojas.



Una de las características más importantes del móvil se centra en que su servicio es totalmente gratuito. Las consultas, los gastos y requerimientos corren por parte del alma máter. El único requisito es que, el lugar de destino tenga conexión eléctrica para el funcionamiento exitoso de los equipos.



Las intervenciones se articulan con fundaciones y alcaldías de los diferentes municipios, las cuales hacen el contacto solicitando el servicio del Usaca- móvil y posteriormente, se debate con la Decanatura y la Coordinación para empezar a ejecutar el evento. Son estas instituciones las mismas que se encargan de difundir el día, la hora y el lugar donde se realizarán las brigadas y las convocatorias en cada municipio.



Han sido muchas las personas beneficiadas por el Usaca Móvil, como los más de cien niños que fueron atendidos en la Fundación ‘Club deportivo, Alexis Viera’ en una brigada de salud, en la que se les hizo a todos un chequeo médico general.



Para el exfutbolista Washington Alexis Viera Barreto, fundador de la mencionada entidad, contar con el Usaca-móvil “fue una experiencia muy bonita porque los profesionales son de calidad, el bus tiene toda la tecnología. Tener todos los profesionales a nuestra disposición es un beneficio gigante porque en otro lugar va a salir súper costoso. Para nosotros fue una experiencia maravillosa, estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico médico completo a más de cien niños donde se les examinó la higiene bucal, la salud general, el nivel de obesidad y las posibles lesiones. Fue un examen muy completo”, expresó el hoy conferencista de 43 años.

El Usaca-móvil está adecuado para llevar a cabo terapias de rehabilitación. Los beneficiados pueden ser niños y adultos.

El personal de la Usaca tiene el objetivo de realizar como mínimo una brigada de salud al mes en municipios del Valle del Cauca o de departamentos vecinos.

El ex arquero resalta la calidad del personal, la confianza y el interés de los profesionales, antes, durante y después de la consulta. “Estoy muy a gusto con la brigada porque no solo fue la consulta para mis chicos, sino que también me dieron una retroalimentación general de los resultados obtenidos. Eso nos ayuda mucho porque al contar con profesionales, podemos brindar un mejor servicio. Lo que nos compartieron fue muy importante, las conclusiones sobre el tallaje, los niveles de obesidad y hasta unos tips que nosotros podemos aplicar desde la fundación para un mejor rendimiento de los chicos, es muy valioso, porque con ese comienzo tenemos las bases para seguir el proceso físico y mental con cada niño hasta conseguir las metas propuestas”.



Como lo hizo en esta visita, la Universidad Santiago de Cali espera seguir realizando diferentes brigadas una vez al mes por todo el Valle del Cauca, con el fin de brindar un servicio social eficaz, contribuyendo al desarrollo integral de las sociedades.

En las consultas médicas participan profesionales y estudiantes de la Facultad de Salud de la Usaca.

Tenga en cuenta



Con la Facultad de Derecho se hace atención a población desplazada e inmigrante, la cual requiere apoyo jurídico para la legalización de documentos.



El consultorio odontológico está dotado con equipos de última generación, en este se pueden prestar todos los servicios de odontología general, cirugías orales comunes y atender urgencias en endodoncia y tratamientos de conducto.