Una caleña, víctima de caso de violencia intrafamiliar en Alemania, pide ayuda

La caleña Jessica Martínez, quien regresó en julio pasado a Alemania, denunció que es víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, un ciudadano alemán con quien duró 16 años casada y con quien tiene dos hijos.



Jessica vivió con este hombre en territorio europeo varios años, pero cuando llevaban 14 años de convivencia tomó la decisión de separarse debido al maltrato psicológico que estaba viviendo y a la violencia física que se presentaba en algunos casos. “Me amenazaba con quitarme a los niños y decía que le iba a contar a la Policía que yo estaba loca y que quería hacerle daño a los niños”.



Debido a esta situación decidió regresar a Colombia en el 2019, pero no fue fácil porque sus hijos no se adaptaron al entorno y a la cultura del país. Además, con la llegada de la pandemia del Covid-19 el encierro les generó un impacto psicológico muy fuerte.



Debido a la difícil situación económica que estaba viviendo en Colombia, Jessica decidió acceder a la propuesta de su expareja que consistía en regresar a Alemania y que él le brindara apoyo económico mientras ella conseguía un empleo. Sin embargo, una vez en el viejo continente las cosas no ocurrieron como lo habían acordado.

Lea también: Preacuerdo de Johnier Leal será socializado el próximo 29 de marzo

“Cuando llegué a Alemania me di cuenta de que las intenciones de él era tener algo conmigo y, en repetidas ocasiones intentó tener relaciones sexuales y me tocó sin mi consentimiento. Cuando vio que no me iba a convencer de volver con él, me amenazó con sacarme de la casa, me insultaba, no podía ver que alguien me saludara, me quitó el apoyo económico y se quedó con la custodia de los niños”, explicó la mujer de 37 años.



La caleña, quien durante su estadía en Europa ha estudiado cosmética orgánica, contó que ahora sus dos hijos, una niña de 15 y un niño de 12, ambos alemanes, están también en contra de ella. “Me deja verlos pocas horas y no los deja dormir en el apartamento en el que estoy viviendo. Inclusive, como ellos han visto que él me agrede verbalmente, ellos me están tratando igual y hasta me han agredido físicamente. Han creado un rechazo y odio total hacia mí. Han sido transformados en contra de su propia madre y, como he estado investigando por qué ocurren estos comportamientos, encontré que se trata de un síndrome conocido como alineación parental. A pesar de todo estoy tratando de tener la custodia de ellos dos más adelante”, reveló.



Por todos estos motivos, Jessica está solicitando la ayuda de un abogado que se enfoque en casos de violencia de género, que resida en Alemania y que preferiblemente hable español y alemán, todo con el fin de que la asesore en un litigio jurídico. “Acá en Bremen, Alemania, se inició un proceso por los episodios de violencia de género y las autoridades me están pidiendo con urgencia un abogado para que lo adelante”, explicó.



Quienes quieran ayudar a Jessica, pueden escribirle al WhatsApp +4917655733786.