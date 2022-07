Un lunar negro en Cali: escombrera de la 50 sigue sin solución

Al parecer los caleños que viven a los alrededores de la Estación de Transferencia de la Carrera 50 tendrán que seguir aguantando por un tiempo más que este lugar este hasta el tope de residuos, ya que por ahora no se tiene una fecha concreta en la que podría estar lista la solución definitiva: El Parque Ambiental y Tecnológico para la Gestión de Residuos Sólidos.



De hecho, este parque ambiental fue pensado para que se terminará en el 2017, pero cinco años después aún no se han iniciado las construcciones, mientras que la Estación de Transferencia de la 50 cada día se llena más.



“Se visiona iniciar fases preliminares del proyecto en el año 2023, los tiempos de construcción e implementación se determinarán de manera precisa con los resultados del estudio que actualmente adelanta el Departamento Administrativo de Planeación y la Fundación Universidad del Valle”, dijo Marco Vera, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp.



Además, la última polémica frente a este hecho surgió por la decisión de la Alcaldía de abrir un nuevo punto de recolección de residuos sólidos en el barrio Pízamos, en la calle 121 con carrera 28d, como solución preliminar mientras se cierra la ‘escombrera de la 50’.



Vera aclaró que se debe recordar que el proyecto se vio atrasado por una problema en el predio en el que inicialmente se iba a construir y, debido a esto, es que actualmente están estudiando una nueva ubicación.



“En el año 2017 se hizo un estudio de prefactibilidad y con base en los resultados del estudio de suelos realizado en el predio seleccionado para el desarrollo del proyecto se descartó el 46 % del área disponible para construir edificaciones, por lo que se declaró inviable”, comentó el funcionario.



Por lo anterior, el director de la Uaesp informó que los actuales estudios de viabilidad están en fase tres y que estará ubicado en La Corbata, en el corregimiento de Navarro.



Además, informó que “hasta el momento no se tienen unos costos precisos del proyecto, pues los estudios nos arrojarán esa información”.





“Un problema de muchos años y sin solución”

Recientemente la comunidad aledaña al nuevo punto limpio, que empezará a operar hoy en el barrio Pízamos, protestaron porque no están de acuerdo, alegando que nunca se les consultó.



“Rechazamos que la Administración quiera instalar una escombrera en el interior del barrio de manera arbitraria. A medida que empiecen las operaciones, nuestro sector se convertirá entonces en el único punto de traslado de escombros de la ciudad”, aseguró Jefry Lerma, edil de la Comuna 21.



Asimismo, Lerma agregó que esto es indignante, “pues empezarán a llegar volquetas a una comuna en donde no hay inversión para recuperar sus vías y los trancones son eternos”.



Por otra parte, Jorge Enrique Segura, vicepresidente de la JAC de Mariano Ramos, comentó que la escombrera de la 50 debió estar cerrada desde hace más de diez años, pero que la Alcaldía no ha cumplido la sentencia que lo ordena.



“Está escombrera es un lunar negro para Cali por su impacto negativo en lo paisajístico, las enfermedades que produce a las personas, además de que es un criadero de ratones cucarachas y otros animales”, comentó Segura.



Ante estas demoras para una solución definitiva, el concejal Juan Martín Bravo aseveró que “en el tema de la escombrera de la 50 parece que existiera un cartel dedicado a los escombros, porque hoy dicen que vaciarla cuesta más de $ 5000 millones y eso lo han hecho como tres veces este año, mientras que construir el parque ambiental cuesta

$ 2400 millones”.