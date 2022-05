Tras denuncias de amenazas, audiencia de imputación de cargos a Andrés Escobar será mañana

La audiencia de imputación de cargos contra Andrés Escobar, por disparar a civiles en el paro nacional en Cali, quedó suspendida y se retomará a las 9:00 a.m. de este martes.



Aunque la sesión fue citada para este lunes 16 de mayo, problemas técnicos habrían dificultado que se iniciara a tiempo.



Y esta no fue el único inconveniente que se presentó en medio de la audiencia de imputación de cargos contra Escobar, otros cuatro civiles y doce policías por los hechos que se presentaron el 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín.



A través de redes sociales se conocieron algunos roces que hubo entre Sebastián Caballero, abogado de una de las víctimas y la defensa de Andrés Escobar.



“El abogado del imputado me acaba de acusar de criminal en la audiencia. Solo por el simple hecho de transmitir la audiencia que es pública. Los criminales son otros, señor Escobar”, trinó Caballero.

El abogado del imputado Andres Escobar me acaba de acusar de criminal en la audiencia. Solo por el simple hecho de transmitir la audiencia que es pública. Los criminales son otros señor Escobar! — Sebastián Caballero (@SebasCaballer0) May 16, 2022



Según esta versión, el jurista manifestó que hay amenazas en contra de Escobar y, por esa razón, pidió que la audiencia virtual no se transmitiera en redes sociales.



Cabe decir que esta no es la primera vez que la imputación de cargos se retrasa. La última audiencia fue el pasado 31 de marzo y, en esa oportunidad, el abogado aseguró que tenía problemas de salud que le impedían participar en la diligencia.



Por su parte, el juzgado señaló que no aceptaría más retrasos y ofreció a Escobar un abogado público. Sin embargo, el acusado no recibió esta oferta, según él, porque necesitaba que su representante fuera alguien de confianza.